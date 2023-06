Drew Eubanks nel mirino dell’Italia? Il lungo NBA ha origini italiane

Nei prossimi giorni dovremmo finalmente sapere cosa avrà deciso di fare Paolo Banchero in ottica nazionale, se vestire la maglia dell’Italia o quella degli Stati Uniti. Un’altra opzione molto valida è quella di Darius Thompson, autore di una super stagione al Baskonia, che grazie al matrimonio con una ragazza italiana ai tempi di Brindisi potrebbe aiutare la squadra già al mondiale.

Tuttavia la FIP sta percorrendo anche un’altra strada, secondo quanto riporta BasketNews: quella che porta a Drew Eubanks, un’ala forte/centro di quasi 2.10m che ai Blazers quest’anno ha fatto registrare 6.6 punti e 5.4 rimbalzi in uscita dalla panchina. Eubanks ha lontane origini italiane e non è detto che questo basti per ottenere il passaporto, tuttavia la Federazione sta lavorando anche su questo fronte. Sembra comunque improbabile che a livello burocratico sarà tutto pronto per il mondiale di fine agosto, sembra più una mossa in vista delle prossime competizioni.

Prima di passare a Portland la scorsa estate, il prodotto di Oregon State ha giocato le sue prime 4 stagioni ai San Antonio Spurs.