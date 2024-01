Dubai pronta a sbarcare in EuroLega. Una squadra dalla prossima stagione e Fly Emirates come sponsor

Importanti novità riguardo il futuro di EuroLega e Dubai.

Come riportato dal Mundo Deportivo, sembra cosa fatta per l’ingresso nella competizione di Dubai dalla prossima stagione. Una squadra farà parte della prossima EuroLeague, squadra che parteciperà anche alla ABA League (Lega Adriatica).

Dubai pagherà 1 milione di euro a testa alle 13 squadre proprietarie per i prossimi 5 anni, ovvero a Barça, Real Madrid, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris, Olimpia Milano, CSKA Mosca, Bayern Monaco e ASVEL Villeurbanne.

Accordo commerciale tra EuroLeague e Dubai che prevede anche l’apertura di una nuova lega regionale in Oriente, con il vincitore che otterrebbe l’ingresso in EuroLega come oggi avviene con l’EuroCup.

🔴 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚



🏀 Encarrilado: Dubai tendrá equipo en la Euroliga ya la próxima temporada 24-25



✍️ @josehuguet https://t.co/rAWaVU2r2b — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 10, 2024

Fly Emirates, con molta probabilità, sostituirà Turkish Airlines come main sponsor dalla scadenza dell’attuale contratto, ovvero nel 2025.

Da scartare, per il momento, una Final Four a Dubai. Si studia un’alternativa, come una supercoppa da far giocare sempre nel paese.