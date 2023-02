EBW 2023 Qualifiers, domani Lussemburgo-Italia (ore 19.00). Lardo: “Occasione per consolidare il gruppo”

Per la mentalità. Per il Ranking FIBA. Per ottenere un sorteggio più agevole dei gironi del prossimo Europeo. Con queste motivazioni la Nazionale Femminile scende in campo domani in Lussemburgo (ore 19.00), penultimo impegno dei Qualifiers che peraltro vedono le Azzurre già certe di un posto all’EuroBasket Women 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele (fase finale a Lubiana).

La squadra allenata da Lino Lardo ha viaggiato oggi da Roma, con scalo a Monaco di Baviera. In serata, dopo la seduta di allenamento prevista per il tardo pomeriggio, lo staff tecnico deciderà le 12 atlete che scenderanno in campo domani.

Se l’Italia è già qualificata e certa del primo posto nel girone H, il Lussemburgo vanta ancora una piccola speranza di agganciare l’Europeo in extremis: per riuscirci le nostre avversarie di domani devono chiudere i Qualifiers con due vittorie ribaltando peraltro in Slovacchia anche il -20 maturato nella partita di andata. Impresa non semplice.

Sono solo tre i precedenti col Lussemburgo, tutti positivi per i nostri colori. Nel 2012 l’Italia si impose a Frosinone e poi a Contern: a novembre 2021 a Faenza l’ultimo incrocio, chiuso 82-48 per le Azzurre con l’esordio con la Senior di Matilde Villa.

Così Lino Lardo. “Sono tanti i motivi per i quali queste due partite sono importanti, per noi. Ci teniamo a concludere il girone imbattuti e vogliamo migliorare il nostro Ranking in vista dell’Europeo. Il Lussemburgo è in crescita, a novembre ha giocato due ottime partite reggendo il confronto con la Slovacchia e poi dominando in trasferta la Svizzera. Le loro speranze di qualificazione non sono del tutto tramontate, un motivo in più per approcciare questa partita con attenzione. Come sempre le ragazze si sono presentate al raduno con entusiasmo e di questo siamo molto contenti: affrontiamo gli ultimi due impegni ufficiali prima dell’Europeo, un’occasione preziosa per consolidare mentalità e spirito di gruppo”.

Venerdì mattina le Azzurre si sposteranno a Friburgo, dove domenica 12 febbraio (ore 17.00) è in programma l’ultimo impegno dei Qualifiers: l’8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women. Insieme all’Italia sono già qualificate Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre dell’Europeo accederanno al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Lussemburgo-Italia, ore 19.00

Lussemburgo

#1 Isa Hamalainen (2006, 1.83, C, BBC Residence)

#5 Seila Skrjeli (2006, 1.67, G, Diddeleng)

#6 Nadia Mossong (1986, 1.81, A, Diddeleng)

#9 Kyra Coulon (2004, 1.80, A, Basket Esch)

#11 Mandy Geniets (1998, 1.75, G, Diddeleng)

#14 Lisa Brigitta Jablonowski (1997, 1.90, C, Costa Masnaga)

#16 Emma Blasen (2006, 1.75, G, Diddeleng)

#22 Liz Irthum (2001, 1.82, A, Grengewald)

#24 Laetitia Schumacher (2004, 1.75, A, Contern)

#27 Cathrin Wolff (1996, 1.81, A-C, Grengewald)

#28 Esmeralda Skrijelj (1995, 1.78, A, Amicale Steinsel)

#32 Charlie Bidinger (1995, 1.70, A, Musel Pikes)

#35 Faith Ehi Etute (2005, 1.83, A-C, Diddeleng)

Coach: Mariusz Dziurdzia

Assistente: Jerome Altmann

Italia (Presenze, punti)

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio, 21, 103)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Reyer Venezia, 1, 4)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 30, 230)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio, 51, 273)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio, 8, 69)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna, 65, 700)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G-A, Umana Reyer Venezia, 15, 111)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni, 8, 15)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia, 8, 66)

#21 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari, 4, 11)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna, 40, 270)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Gernika Bizkaia – Spagna, 32, 104)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni, 2, 1)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 14, 67)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Giuseppe Tettamanti

Ortopedico: Roberto Fabbrini

Fisioterapisti: Giampaolo Cau, Davide Pacor

Team Manager: Laura Macchi

Funzionario FIP: Domenico Meroni

Responsabile Comunicazione: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai materiali: Francesco Forestan

Il programma

Ore 8.00 Trasferimento all’Aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino

Ore 11.00 Volo Roma-Monaco

Ore 15.25 Volo Monaco-Lussemburgo

Ore 16.30 Arrivo e trasferimento c/o Alvisse Parc Hotel, Lussemburgo

Ore 19.00-21.00 Allenamento c/o National Sport Culture Centre

9 febbraio

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Lussemburgo-Italia

10 febbraio

Ore 8.00 Trasferimento in aeroporto

Ore 10.50 Volo Lussemburgo-Zurigo

Ore 11.55 Arrivo e trasferimento a Friburgo c/o Hotel Les Remparts

Ore 17.00-19.30 Allenamento

11 febbraio

Ore 11.00-13.00 Allenamento

Ore 19.00-21.00 Allenamento

12 febbraio

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 17.00 Svizzera-Italia

Ore 19.30 Rientro in Italia e fine raduno

La formula

All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

Il girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69

Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48

Svizzera-Slovacchia 50-65

24 novembre 2022

Italia-Svizzera 78-29

Lussemburgo-Slovacchia 57-77

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia 81-60

Svizzera-Lussemburgo 43-81

Classifica: Italia 4-0, Slovacchia 2-2; Svizzera, Lussemburgo 1-3

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia

Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia

Slovacchia-Lussemburgo

Le due partite di novembre a Napoli

Italia-Svizzera 78-29 (25-10, 26-12, 19-4, 8-3)

Italia: Keys 9 (4/7, 0/1), Romeo 3 (0/2, 1/3), Bestagno 4 (1/2), Carangelo (0/2, 0/3), Verona 14 (4/4, 2/3), Zandalasini 17 (7/9, 1/3), Trucco 3 (1/3 da tre), Fassina 6 (2/5, 0/2), Andre 8 (4/6), Spreafico 6 (0/2, 2/3), Attura 2 (1/4, 0/1), Cubaj 6 (3/5). All. Lardo.

Svizzera: Margot (0/1, 0/2), Constantin 2 (1/1, 0/2), Ruga 2 (1/2), Martinez (0/1, 0/3), Franchina (0/6), Topaloglu 3 (0/2, 1/1), Favre 7 (3/8), Stoianov 2 (1/2), Jacquot 2 (1/3, 0/3), Schwarz 1 (0/1, 0/1), Herminjard 6 (3/5), Fora 4 (0/4, 1/2). Coach: Marcario.

Arbitri: Ozlem Yalma (Turchia), Cisil Gungor (Turchia), Anastasia Tsaakiraki (Grecia)

Spettatori: 1.000.

Tiri da due Ita 24/38, Svi 9/27; Tiri da tre Ita 6/16, Svi 2/12; Tiri liberi Ita 5/9, Svi 3/6; Rimbalzi Ita 45 (Keys 6), Svi 30; Assist Ita 27 (Verona e Bestagno 5), Svi 7.

Italia-Slovacchia 81-60 (19-9, 23-15, 24-18, 15-18)

Italia: Keys* 14 (6/7, 0/1), Romeo 3 (1/2 da tre), Bestagno* 5 (0/2, 1/1), Carangelo 3 (1/2, 0/2), Verona* 16 (5/7, 2/3), Zandalasini* 4 (2/5, 0/2), Madera 5 (1/2, 1/3), Fassina 8 (2/2, 1/6), Andrè 4 (2/5), Spreafico* 9 (3/7 da tre), Cubaj 7 (3/4, 0/1), Penna 3 (1/3 da tre). All. Lardo. TL: 7/10, RT: 41, RD: 32, RA: 9, ASS: 26, PP: 11, PR: 10.

Slovacchia: Jakubcova* 12 (4/6, 1/2), Remenarova, Stasova 3 (0/1, 1/1), Martiskova, Palenikova 16 (3/8, 3/5), Oroszova* 6 (0/3, 2/6), Mistinova* 6 (1/3, 1/4), Svetlikova ne., Moravcikova, Buknova* (0/3), Wrzesinski* 12 (1/10, 3/4), Dudasova 5 (1/3, 1/3). All. Suja. TL: 4/8, RT: 31, RD: 24, RA: 7, ASS: 16, PP: 15, PR: 3.

Arbitri: Blaz Zupancic (Slovenia), Josip Jurcevic (Croazia), Diana Lapanovic (Slovenia)

Spettatori: 1600

Il Game Notes

Ufficio Stampa Fip