Embiid soffre di paralisi di Bell: “Ho un bel viso, non mi piace quando la bocca guarda dall’altra parte”

By

Dopo i 50 punti di gara 3 contro i NY Knicks, Jeol Embiid ha dichiarato in conferenza stampa di soffrire della paralisi di Bell.

I primi sintomi sono comparsi un paio di giorni prima dell’inizio dei Play-in, dopo un’emicrania è comparsa la paralisi del lato destro del viso: occhio e bocca.

“Pensavo non fosse nulla di che, adesso è un po’ noioso. Il lato sinistro della mia faccia, la bocca e l’occhio. È dura, ma non sono uno che molla, passo sopra a tutto. È una sfortuna, io la vedo così, ma non è una scusa, devo continuare ad andare avanti.”

Riguardo ai tempi di recupero, Embiid ha dichiarato: “Non è migliorato granché. Mi hanno spiegato che ci possono volere settimane, oppure mesi. Spero solo che non peggiori. Ho un bel viso, non mi piace quando la bocca guarda dall’altra parte. Sono sfortune della vita, ma tutto capita per un motivo.”