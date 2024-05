Ergin Ataman: “Il Panathinaikos manca alle F4 da 12 anni, vogliamo riportare l’EuroLega ad OAKA”

Ergin Ataman ha parlato nella conferenza stampa pre Final Four a Berlino.

“Cosa posso dire di più? Vogliamo vincere, portare l’EuroLega ad OAKA. Manchiamo da 12 anni alle Final Four, troppo per un club importante e storico come il Panathinaikos.”

Sugli incidenti di ieri, fuori dall’hotel del Panathinaikos:

“Non voglio commentare. Desidero ringraziare EuroLeague e la polizia tedesca per il supporto. Stimo e apprezzo i tifosi del Fenerbahçe, queste 15 persone non lo sono affatto.”

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έβριζαν τον Αταμάν και εκείνος έγινε έξαλλος, όταν η αποστολή έφτασε στον ξενοδοχείο.



Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ζήτησε να επέμβει η ασφάλεια

Ataman ha poi scherzato con Jasikevicius:

“Sloukas non era presente nei 12 dell’Olympiacos nel 2009 a Berlino? Non so quanto ti conviene che non lo faccia giocare, ad Istanbul anche questa stagione abbiamo vinto senza di lui.”