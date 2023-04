[ESCLUSIVA] Amedeo Tessitori: “Qui a Venezia c’è un’ambiente che ti stimola a dare il meglio. Spahija? Un grandissimo uomo prima che un grande allenatore”

Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Amedeo Tessitori, centro dell’Umana Reyer Venezia e della Nazionale azzurra. Amedeo ci ha parlato di tutto, dall’annata particolare che stanno vivendo, dal gruppo della Nazionale fino al rapporto con coach Spahija.

Ciao Amedeo, grazie per il tempo che ci concedi, prima di tutto volevo sapere come stai e se mi puoi fare un bilancino stagionale con vista playoff.

Il bilancio di questa annata… è un’annata un po’ particolare, con tanti alti e bassi. Non facilissimo, però ci può stare, perché sono annate che possono far parte della carriera di un giocatore. La squadra ora si sta comportando molto bene. Siamo riusciti adesso a dimostrare con le partite vinte il lavoro che è stato fatto finora. Personalmente sto avendo molta fiducia da parte della società, da parte dell’allenatore e un grosso aiuto da parte dello staff tecnico per migliorare molti aspetti del mio gioco. La società soprattutto aiuta parecchio, ci fa star bene nel contesto in generale. Quindi quando un giocatore sta bene poi dopo riesce a dare il massimo anche in campo. Sono sicuro che se affrontiamo i play off con questa serenità mentale e la voglia di continuare a dimostrare che siamo una buona squadra, di sicuro faremo bene.

Ti chiedo con quanta “fame sportiva” sei arrivato qua, e se ti eri fissato un obiettivo personale?

Di sicuro io sono venuto via da Bologna con l’idea di andare in una società che mi permettesse di competere contro comunque quelle squadre lì (Milano e Bologna n.d.r.). L’obiettivo principale era cercare di arrivare ai play off nella miglior maniera possibile. E tuttora l’obiettivo è quello di far sudare le varie Milano e Bologna.

Hai affrontato tante volte Venezia, com’era da fuori e com’è adesso da dentro?

Venezia l’ho affrontata tante volte ed è sempre stata una squadra molto, molto scomoda perché tattica che non ti faceva mai giocare come volevi. Aveva dei giocatori che cambiavano le sorti della partita da un momento all’altro, si presentavano sempre col coltello fra i denti. Giocandoci adesso capisco il perché questi giocatori lo facessero, semplicemente perché è veramente un’ ambiente che ti stimola a dare il meglio e a scendere in campo e a lottare per tutto, e quindi questo è veramente molto bello.

Sei entrato subito nel cuore dei tifosi per il duro lavoro e l’incitamento continuo, percepisci questa “connessione” con i tifosi e l’ambiente orogranata?

Io sono uno che anche prima delle partite piace guardare in tribuna, mi piace guardare la gente, vedere chi c’è chi non c’è e sentire il coinvolgimento da parte dei tifosi sempre ti dà una carica in più. E poi magari la gente si accorge che, non essendo quel tipo di giocatore che segna 25 punti a partita, ma che comunque fai le altre piccole cose te lo trasmette e sentire queste cose fa sempre molto piacere.

Cosa è cambiato con l’arrivo di coach Spahija?

Il coach è un grandissimo allenatore ed una grandissima persona che mi sta a cuore e che mi sta aiutando moltissimo nel mio percorso di crescita. Io l’ho sempre fatto cercando di ascoltarlo in tutto quello che lui mi può correggere perché essendo un allenatore di grande esperienza così può soltanto che darmi “oggetti” da tenere nel mio bagaglio tecnico e di esperienza. Lui ci sta aiutando molto a tutti , sia dal punto di vista di fiducia sul tiro, sia per cercare di esprimere meglio il nostro talento in campo. Lui ci aiuta esclusivamente a focalizzarci sulla difesa, perché in attacco tutti i giocatori di questa squadra hanno un grandissimo talento e quindi le cose, se siamo sereni vengono poi naturalmente. Quindi è davvero prima una grandissima persona che un grande allenatore.

Settimane fa eravate fuori dai playoff, poi sono arrivate 7 vittoria di fila in LBA, cosa è scattato e quanto siete in fiducia adesso?

I risultati che stanno arrivando ora sono frutto del lavoro che si è fatto. Io ho sempre detto, e l’avevo già ribadito tante volte in alcune interviste. Noi abbiamo sempre lavorato bene durante la settimana. Non c’era una volta che qualcuno non si incazzava perché prendeva una gomitata, perché si faceva un allenamento tosto. L’unica cosa è che questo lavoro non riuscivamo a trasformarlo il sabato e la domenica o il mercoledì e non si riusciva a tirare fuori una prestazione che fosse lo specchio degli allentamenti. E questa cosa qui è molto frustrante perché tu dici – lavoro male, mi vanno male le cose – Però quando lavori bene e le cose vanno male quello è un aggravante di frustrazione incommensurabile. E quindi i risultati che stiamo avendo adesso sono il risultato di tutto il lavoro che stiamo facendo.

In mezzo a questo filotto di vittorie è arrivata anche l’eliminazione in EuroCup

Di sicuro potevamo vincere qualche partita di più in Europa e garantirci una posizione migliore e magari avere la prima partita in casa sarebbe stato meglio. Però con questo, con questo modo di giocare i playoff di Eurocup è tutto un terno al lotto, non si sai mai. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare Tel-Aviv, che è un’ottima squadra che con la bolgia che avevano diventano una grandissima squadra. Io l’ho fatto l’anno scorso con Bologna, il fattore campo è fondamentale perché poi una trasferta in meno ti muovi di meno e sai di essere a casa. Quindi con questo modo di giocare play off il fattore casa è la cosa più importante.

Capitolo Nazionale, avete gruppo talmente unito da far invidia ad un club, qual è vostro segreto?

In Nazionale abbiamo la fortuna che siamo tutti ragazzi molto giovani e molto sereni. Stiamo bene insieme perché ci conosciamo da una vita e non c’è nessuno che impone il suo di essere sugli altri. Quindi quando c’è questo questa unione di così tanti caratteri sereni e tranquilli che sono lì perché vogliono giocare bene e perché vogliono far bene le cose fatte tutti insieme allora si crea un ambiente importante. Poi quando si sta bene insieme ovviamente arrivano anche i risultati. Ma il segreto è principalmente anche la fortuna di trovarsi tutti i giocatori, giovani e meno giovani, che insieme stanno bene e fanno veramente bene.

Secondo te dove può arrivare questa Venezia?

Non so dove può arrivare Venezia…Non mettiamoci i tetti, però può fare bene. Se si continua su questa strada qua e può regalare qualche urlo di gioia ai tifosi di Venezia.

Diciamo che sarà un avversario scomodo per le altre?

Molto scomodo…sarebbe veramente bello esserlo…

