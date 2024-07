[ESCLUSIVA] Andrea Bargnani: “Ettore Messina e la Benetton Treviso vitali per me. Soddisfatto della mia carriera”

Andrea Bargnani ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, presso l’evento NBA al famoso campetto Cristo Re di Pesaro.

Dalla Stella Azzurra a Treviso, EuroLega, NBA, Prima scelta al Draft e soprattutto prima scelta di sempre europea in un Draft. Tu sei soddisfatto della tua carriera?

“Sono molto soddisfatto della mia carriera. Tornando indietro, mi sarebbe piaciuto avere meno infortuni però è una considerazione stupida, perché nello sport gli infortuni fanno parte del gioco. Al netto degli infortuni, sono molto felice della mia carriera. Da dove venivo, da Roma, da una squadretta di Nomentana ad arrivare in NBA, fare 20 punti di media da protagonista, per me è un grande traguardo e sono super soddisfatto.”

Quanto è stato importante per te il triennio alla Benetton Treviso?

“Vitale. Senza il triennio alla Benetton non so se avrei avuto la carriera che poi ho avuto, soprattutto i primi due anni con Ettore Messina sono stati strafondamentali.”

2006-2016, i tuoi 10 anni in NBA. Cosa vedi di differente nella NBA odierna rispetto a quella del periodo di Andrea Bargnani? Meglio? Peggio? E’ una pallacanestro cambiata.

“Meglio o peggio non sono considerazioni da fare per me… ogni era ha il suo stile di gioco e i suoi fan. E’ cambiato tantissimo oggi, si tira molto più da 3 con giocatori come Steph Curry che hanno proprio cambiato il gioco e il modo di vedere la pallacanestro. I lunghi, come potevo essere io, adesso sono sempre molto più atipici.. sono più degli esterni che giocano da lunghi, quello che facevo io! Il gioco è in continua evoluzione come è giusto che sia.”

Hai giocato con tante stelle NBA, da Chris Bosh a Carmelo Anthony solo per citarne alcuni. Hai qualche aneddoto da raccontarci?

“Mi ha sempre impressionato la differenza che c’è tra giocatori NBA “normali” le non stelle e le stelle. E’ una differenza abissale. Ogni giocatore che arriva in NBA è fortissimo però poi ci sono le stelle, che sono 20/25/30, pochissimi, che hanno quel qualcosa in più… quelle caratteristiche che definiscono un abisso tra un giocatore normale e una stella NBA. Chris Bosh, Carmelo Anthony ad esempio, sono proprio un altro livello…”

Che significa l’Italbasket, quanto è importante la nazionale azzurra.

“La nazionale deve essere sempre una grande emozione. Quando indossi la maglia azzurra devi rappresentare il tuo paese e non puoi non essere emozionato.”