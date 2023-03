[ESCLUSIVA] Dante Exum: “Virtus Bologna e Olimpia Milano molto pericolose. Obradovic è un coach meraviglioso”

Dante Exum ha parlato in vista dell’imminente doppio turno di EuroLega. La guardia australiana del Partizan Belgrado ha commentato la stagione di Virtus Bologna e Olimpia Milano, l’essere allenato da due Coach come Zeljko Obradovic e Sarunas Jasikevicius e non solo.

Come stai? Quale sono le tue sensazioni in vista del doppio turno in terra italiana?

“É una settimana molto importante per noi. Dobbiamo assolutamente vincere entrambe le partite perché la classifica è molto equilibrata.”

Il Partizan Belgrado prima giocherà con la Virtus Bologna poi con l’Olimpia Milano.

Ovviamente non hanno avuto la stagione che volevano, ma giocano molto bene e sono squadre molto pericolose. Hanno giocatori molto importanti e quando trovano il ritmo giusto giocano un gran basket. Marco Belinelli ad esempio sta giocando molto bene. Anche a Milano sarà dura, stanno ritrovando fiducia, dovremo dare il massimo.”

Quale sarà la chiave per vincere queste due partite?

“Come sempre dico, la difesa. Dobbiamo essere bravi a trasformare la difesa in attacco e giocare con grande intensità, rispettando il nostro piano partita.”

Zeljko Obradovic. Com’è essere allenato da un grande coach di questa competizione con questa grande esperienza e quanto ti ha aiutato nel crescere personalmente in questo tipo differente di pallacanestro rispetto alla NBA.

“Giocare per Obradovic è meraviglioso, ti fa capire il gioco in modo diverso e decisamente più facile. É stato un grande playmaker e questo per me è un vantaggio perché sa insegnarmi cose nuove e mi aiuta a lavorare su tanti aspetti del gioco. É sicuramente molto importante per me.”

Nelle ultime due stagioni sei stato allenato da Coach Obradovic e Coach Jasikevicius. Ci sono delle similitudini o delle differenze tra loro?

“Ogni allenatore ha la sua visione del gioco e il suo modo di lavorare. In Europa è così.”