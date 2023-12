[ESCLUSIVA] Willy Hernangomez: “Sergio Scariolo sarà sempre il mio allenatore preferito. Barça? Contentissimo, il Real Madrid non mi ha voluto”

Intervista esclusiva con Willy Hernangomez, superstar dell’FC Barcelona. Affronteremo vari temi, dalla sua nuova squadra, l’esperienza NBA, Sergio Scariolo e la Nazionale spagnola, suo fratello Juancho e ovviamente dell’ultima estate tra Barça e Real Madrid.

Bentornato in EuroLeague, Willy. Innanzitutto come stai, come è stato il tuo nuovo adattamento dalla NBA?

“Prima di tutto sono davvero felice di essere tornato in Spagna, di essere a casa con la mia famiglia, di potermi sentire nuovamente un buon giocatore di basket. Giocare in EuroLeague è qualcosa che mi è mancato, sono molto felice e orgoglioso di aver fatto la scelta di tornare. La prima volta che ho giocato in EuroLeague è stato quasi 8 anni fa, molto interessante e super divertente giocare di nuovo qui adesso.”

Come ti trovi a Barcellona? Fuori e dentro il campo, hai legato con qualche compagno di squadra in particolare?

“E’ fantastico tornare, soprattutto a Barcellona, ​​una città fantastica. È stato molto bello sin da subito, anche se tutti sanno che sono nato e cresciuto a Madrid, ho giocato per il Real Madrid quando ero giovane, ma il Barcellona mi ha dato l’opportunità di sentirmi di nuovo un giocatore di basket ed essere felice… questa è una delle cose più importanti. La squadra è fantastica, c’è un’alchimia fantastica tra di noi. Ho giocato con un paio di miei compagni di squadra anche in nazionale durante ogni estate. Conosco altri giocatori come Satoransky, il quale ha giocato con me in NBA e nel Siviglia. Mi sento così a mio agio nella squadra, con i ragazzi, con lo staff tecnico. La squadra sta crescendo, stiamo lavorando tanto, abbiamo lo stesso obiettivo che è vincere e speriamo di riuscirci”.

Hai già giocato con Tomas Satoransky al Betis nella stagione 2013/14 e con i Pelicans. L’hai chiamato quest’estate? Com’è giocare con lui nel Barça?

“Ovviamente tornare di nuovo a giocare con Sato, è qualcosa di speciale per me. Abbiamo un grande rapporto, è più che un semplice compagno di squadra perché abbiamo giocato insieme a Siviglia e poi a New Orleans in NBA. Ora siamo di nuovo insieme a Barcellona, ​​lottiamo insieme per i titoli, cerchiamo di essere la migliore squadra d’Europa. È qualcosa di straordinario. È stato uno dei primi ragazzi che mi ha chiamato per congratularsi quando sono tornato a Barcellona, ​​in Spagna.“

Raccontami la tua stagione al Siviglia, 2013/14. Ottima stagione, settimo posto, playoffs. Tu, Tomas Satoransky, Kristaps Porzingis e in panchina un maestro come Aíto García Reneses.

“Ero alla mia prima stagione da professionista. Ho avuto modo di imparare molto dai miei compagni di squadra, ho davvero un bel ricordo, il potermi allenare con Coach Diego Ocampo e Javi, quei ragazzi hanno lavorato molto con me quell’anno. Una squadra super speciale… Porzingis, Latavious Williams, Satoransky ovviamente, tanti giocatori con cui abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare ai playoff e abbiamo poi perso a Valencia in gara 3. È stato un buon anno per noi ma il mio secondo anno a Siviglia con coach Casemiro è stato ancora migliore perché ho giocato di più”.

Oggi c’è Coach Roger Grimau. Che tipo di allenatore è e come ti trovi con lui?

“Il mio rapporto con Roger è fantastico. Ci siamo parlati subito appena sono arrivato e parliamo spesso tra di noi. È stato un ottimo giocatore del Barça, ha vinto tutto con il Barcellona. Lui sa il comportamento e la personalità di un giocatore e ovviamente io voglio fare sempre di più, voglio mettermi pressione per essere migliore giorno dopo giorno perché ho la responsabilità di farlo. Avere un allenatore come Roger che può parlare diretto con te, può darti consigli su cosa sia meglio per la squadra, per te e per provare a migliorare. La cosa che più mi piace è che è schietto, mi spinge a migliorare tanto, ogni singolo giorno in allenamento, in partita. Sono super felice di averlo come allenatore nel mio primo anno a Barcellona.”

In estate il tuo trasferimento al Barça ha suscitato molto clamore, soprattutto per il tuo passato e l’affetto dimostrato nei confronti del Real Madrid. Raccontami come hai vissuto quelle settimane.

“Onestamente è stata la mia prima estate in cui ero più aperto ad ascoltare un maggiore interesse delle squadre europee. Ho avuto un anno davvero difficile, l’anno scorso a New Orleans dove non sono riuscito a giocare quanto avrei voluto dopo l’EuroBasket che abbiamo vinto con la Spagna. Non ho giocato e non me lo aspettavo. Cercavo un’opportunità per sentirmi bene, essere felice e il Barcellona mi ha dato questa opportunità fin dall’inizio. Ovviamente ci sono state molte discussioni in Spagna, il Madrid aveva i miei diritti ma ha scelto di non pareggiare l’offerta quindi ho scelto altro anche se era la mia città natale. Devo dire che il Barcelona mi ha sempre dato la possibilità di essere protagonista fin dall’inizio, una buona situazione per me. Entrambi avevamo bisogno uno dell’altro, il Barcelona aveva bisogno di me, per provare ad avere qualcosa in più e provare a lottare per i titoli nei prossimi anni e io avevo bisogno di un’offerta così. Ovviamente al Real Madrid sono grato perché mi hanno dato l’opportunità di crescere, migliorare e giocare da professionista. Sono felice e grato anche per Siviglia, New York, Charlotte e New Orleans, squadre con cui ho giocato. Il Real Madrid è stata la mia casa da professionista solo per un paio di mesi e non ho giocato molto. Mi sento più come casa New Orleans dove ho vissuto quasi 3 anni e mezzo della mia vita, è lì che ho trascorso più tempo che in tutte le città.”

Quindi il Real Madrid non ti ha chiamato in estate, giusto? Ti ha cercato solo il Barça o anche altre squadre di EuroLeague?

“Sì, non mi volevano (Real Madrid). Ovviamente c’era l’interesse da parte di altre squadre di conoscere la situazione. Le più grandi squadre d’Europa mi volevano ma io ho scelto di tornare a casa con la mia famiglia dopo quasi 8 anni negli Stati Uniti. Avevo bisogno di stare con la mia famiglia, mi mancava. Sono super felice di essere a Barcellona, ​​una grande città, una grande squadra, non potevo scegliere di meglio. Sono molto felice della mia decisione.”

Nelle ultime stagioni il Barça è caduto spesso nei momenti decisivi della stagione, ad esempio nelle semifinali delle Final Four. Vincere l’EuroLeague, è l’unico risultato “giusto” per considerare una stagione vincente?

“Come organizzazione del Barcellona, ​​abbiamo fatto abbastanza Final Four per poi non vincere, quindi credo che sia anche uno dei motivi per la quale sono qui, per aiutare la squadra a vincere. Una EuroLeague è ciò per cui voglio combattare e non vedo l’ora di provarci. Cercherò di vincere una EuroLeague, non ne ho mai vinta una. Sarebbe qualcosa di speciale, provare prima di tutto a lottare per un’altra Final Four, ma anche a voler vincere il trofeo”.

Sei uno dei migliori giocatori d’Europa. Se dovessi citare altri 3 nomi nel tuo ruolo, come migliori in Europa, chi mi diresti?

“Ci sono tanti buoni giocatori, buoni centri. Come primo ti direi il mio compagno di squadra Jan Vesely. Penso sia una leggenda in Europa, uno dei ragazzi più pirotecnici di questa competizione. È super intelligente e lavora davvero duro. Altri ottimi giocatori contro i quali mi piace giocare… direi Serge Ibaka che è tornato in EuroLega, Georgios Papagiannis… tanti grandi giocatori in Europa! Walter Tavares… adoro combattere e giocare contro di loro.”

Chi è il giocatore più forte che hai mai affrontato e il più difficile da marcare?

“Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo e Steven Adams. Adams, quanto è tosto, il ragazzo più duro con cui ho giocato e contro.”

Parlando di NBA. È ancora nella tua mente?

“La mia volontà per il futuro è quella di continuare a cercare la mia felicità e giocare a basket di alto livello. Sento di aver trovato la mia dimensione adesso. Ho firmato questo contratto triennale con il Barcellona, spero di poter restare qui per altri 10 anni perché mi sento a casa. Era qualcosa di cui avevo bisogno. Sento che ho dato tutto quello che avevo da dare in NBA. Ho lottato per avere le mie chances, ho giocato con i migliori giocatori del mondo, i migliori proprietari, presidenti come Michael Jordan e Phil Jackson quindi non posso avere rimpianti per la mia carriera, ho dato tutto alla NBA. Cercavo un’opportunità di giocare di più, ovviamente ho provato a vincere un anello come i miei compagni di squadra, i fratelli Gasol, ma non so cosa succederà in futuro. Il mio presente e il mio prossimo futuro è Barcellona, ​​casa, ovvero dove voglio essere.”

New York Knicks, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans. 7 anni di NBA. Come descriveresti queste 3 esperienze?

“Direi che ogni singolo capitolo della mia carriera è stato unico. New York, una delle migliori città del mondo. Aver avuto l’occasione di essere un giocatore di basket lì, rookie, giocare molti minuti, un ottimo basket, giocare sotto la guida di Phil Jackson, giocare con dei giocatori tra i migliori al mondo come Carmelo Anthony, Derrick Rose da rookie. Essere nell’all-star rookie team, rookie del mese, è stato tutto così veloce ed è stata un’esperienza straordinaria. Sono stato super felice di giocare lì e sento ancora l’amore di New York City. Poi Charlotte, quasi 3 anni, città e persone fantastiche, super confort sempre lì. Grandi allenatori come Steve Clifford che è uno dei miei allenatori preferiti, Stan Van Gundy, allenatori davvero duri e tosti, vecchia scuola, qualcosa che adoro. New Orleans poi, mi sento a casa lì. È la città in cui ho trascorso più tempo e dove ho giocato con allenatori diversi. È stata un’esperienza straordinaria, amici fantastici che spero di tornare a trovare, never say never. New Orleans è una delle mie città preferite”.

Kristaps Porzingis. Hai giocato con lui a Siviglia e con i Knicks. Ora è una stella della NBA con i Celtics. Qual è il tuo rapporto con lui?

“Ancora super buono. Ovviamente abbiamo le nostre vite, orari diversi ma se possiamo ci mandiamo un messaggio, parliamo sempre, sempre in contatto. Se abbiamo l’opportunità di vederci nella stessa città, perché se giochiamo per le Nazionali o in vacanza ci vediamo. È ancora un mio fratello e lo sarà per sempre.”

NBA e EuroLega, l’eterna diatriba. Molte stelle, come Luka Doncic e Damian Lillard, hanno commentato quanto sia più difficile segnare nelle partite di EuroLeague/FIBA. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista anche dal lato del difensore, non solo dell’attacco.

“C’è una bella differenza tra EuroLeague e NBA. Direi che ora l’EuroLeague si avvicina con più partite, quasi 3 in una settimana con il campionato spagnolo, nell’NBA ricordo che giocavamo 5 volte a settimana. È stata molto dura, con tanti viaggi e voli. Era molto diverso. Per quanto riguarda il basket, devi essere davvero intelligente, leggere la partita, essere nel posto giusto, leggere difesa e attacco, i tuoi compagni di squadra… devi capire tutto, giocare con tutti e contro in EuroLeague, dove c’è un talento che è molto buono. Puoi occupare un posto in area e rimenare lì. Nella NBA è diverso, i giocatori sono molto più fisici rispetto all’Europa… saltano di più, corrono di più… sono più forti! Il talento lì è incredibile, il posto migliore al mondo è l’NBA. In difesa, ad esempio, non puoi restare in area più di 3 secondi e devi uscire e così l’attacco guadagna molto spazio. In EuroLeague puoi restare quanto vuoi, puoi proteggere l’area, non c’è bisogno di uscire… qui è più difficile segnare, direi di sì.”

Siamo a Bologna, dove Sergio Scariolo è stato protagonista. Che rapporto hai con lui?

“Sergio era, Sergio è e Sergio sarà il mio allenatore preferito. Lavoriamo insieme da così tanti anni, penso che le abilità che ho acquisito dal 2015 alle abilità che io ho adesso nel quasi 2024 siano completamente diverse, perché grazie alle cose che mi ha aiutato a fare meglio, gli allenamenti, i consigli, le chiacchierate… Penso che abbiamo un ottimo rapporto. Mi ha sempre stimolato molto perché credeva davvero in me. Sai, qualcosa che ho nella mente è che forse, in futuro lavoreremo di nuovo insieme, come giocatore-allenatore ma spero più a lungo e non solo per i 3-4 mesi con la Nazionale. Adoro Sergio, lo sa, parlerò sempre bene di lui perché è il mio allenatore preferito.“

Nazionale spagnola. La Spagna ha fatto negli anni qualcosa di unico, forse irripetibile. Anni e anni di vittorie, dall’era dei fratelli Gasol all’era dei fratelli Hernangomez.

“Ovviamente i fratelli Gasol erano unici e super speciali. Penso che la cosa più speciale della nostra nazionale sia quella ci piace chiamare “LA FAMILIA” ovvero il nostro DNA. È qualcosa di puro e unico, il modo in cui vogliamo competere tra noi, il modo in cui ci divertiamo giocando a basket, penso che sia successo sia nella precedente generazione degli anni 90 che anche nella nostra generazione. Combattiamo duramente anche in ogni singolo allenamento e la cosa più importante è che ci divertiamo. Ovviamente, sai che vincere 2 volte i Campionati del Mondo, l’altra generazione e poi noi, l’ultimo EuroBasket, è qualcosa di speciale, partecipare alle Olimpiadi, ottenere una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, è qualcosa di davvero unico. Penso che i fratelli Hernangomez non siano simili o vicini ai fratelli Gasol. Vogliamo lottare per vincere e soprattutto continuare a vincere medaglie per rappresentare la Spagna che abbiamo amato e che amiamo.”

Quanto Marc e Pau Gasol ti hanno aiutato e migliorato come giocatore?

“Molto. Sono molto grato ai fratelli Gasol, Marc e Pau, per la quantità di tempo che hanno trascorso con me, chiamandomi, parlandomi, consigliandomi negli allenamenti, sia con la nazionale che in NBA, quando eravamo insieme. Marc e Pau ci hanno sempre chiamato, parlandoci di tutto… sono come fratelli maggiori per noi, molto importanti. Il nostro rapporto è fantastico, dobbiamo essere grati che i fratelli Gasol siano sempre stati preoccupati per noi, è qualcosa di unico perché non mi sarei mai aspettato che i fratelli Gasol fossero come i miei fratelli. È un sogno diventato realtà”.

La famiglia Hernagomez è una famiglia che vive da sempre di basket. Quanto è speciale avere un fratello come Juancho, che è tuo compagno di squadra in Nazionale e gioca ad altissimi livelli come te, quest’anno anche in EuroLeague con il Panathinaikos? Che rapporto hai con lui?

“Abbiamo sempre avuto una carriera simile sin da quando siamo andati in NBA quasi 8 anni fa, seguendo il nostro sogno di vincere un campionato NBA, inseguendo la nostra felicità di poter giocare nell’NBA ed essere lì il più tempo possibile. Noi ora volevamo solo essere felici e penso che abbia scelto come me di tornare al Panathinaikos lui, per me invece di andare al Barça dove mi sento a casa. Gli auguro il meglio. In questo momento, con qualche infortunio, la speranza è che torni presto a giocare, a gennaio probabilmente e saremo avversari. Spero di giocare contro di lui la Final Four.. che però voglio vincere. Se arrivassimo alle Final Four, due fratelli nella F4 di EuroLeague sarebbe qualcosa di straordinario”.

Ultima domanda. Dove vedi Willy Hernangomez tra 10 anni?

“Non ci ho ancora pensato. Spero di giocare ancora a basket, ma ovviamente vorrei passare più tempo con la mia famiglia e i miei figli, prendendomi cura di loro a casa, trascorrendo più tempo di quello che non ho trascorso in questi anni perché viaggiamo molto, passiamo molto tempo tempo fuori casa. Spero di trascorrere molto tempo con la mia famiglia e la mia ragazza, la cosa più importante.“

