Ettore Messina: “Dobbiamo aiutare Napier, ma si deve aiutare anche lui. Stanchezza? No, si può sentire però la pressione”

Ettore Messina ha commentato la sconfitta dell’Olimpia Milano contro la Virtus Bologna in gara 3:

“Complimenti alla Virtus che ha vinto una partita difficile, giocando con equilibrio e seguendo un super Teodosic. Speriamo di giocare una migliore partita venerdì.”

Su Napier:

“Sono preoccupato, dobbiamo aiutare di più Napier ma anche lui deve aiutarsi da solo. Pajola e Hackett hanno fatto una grande difesa su di lui.”

Sulla stanchezza:

“Può influenzare ma credo sia più un fatto nervoso. Davanti a una posta così in palio si può sentire la tensione, non la stanchezza.”

Sull’ottimo primo quarto, poi non replicato:

“Come nella prima partita dove la Virtus ha avuto una chiara superiorità per poi non chiudere, anche oggi noi nel primo quarto non abbiamo sfruttato il dominio a rimbalzo. Il pubblico influisce molto.”

I falli di Shields:

“Hanno influenzato assolutamente, ha giocato molto meno di quanto doveva.”