Ettore Messina: “Abbiamo battuto una squadra candidata al titolo. Tonut e Poythress ci hanno dato una mano importante”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sul Fenerbahçe: “Abbiamo battuto una squadra molto forte, profonda, con tanti grandi tiratori, una seria candidata alla vittoria finale secondo me. Abbiamo giocato almeno due quarti davvero molto bene, poi ad un certo punto è subentrata la stanchezza, ma la chiave è che abbiamo continuato a lottare e competere nei momenti di massima difficoltà. Alla fine, ambedue le squadre si sono affidate ai loro giocatori di maggior talento, con giocate individuali, noi abbiamo eseguito un paio di stop in più in difesa e vinto la partita. Queste sono le situazioni che possono invertire una stagione, ma non faccio previsioni perché finora abbiamo fatto fatica. Stefano Tonut e Alex Poythress ci hanno dato una mano importante. Tonut è entrato in partita faticando ma è stato molto più aggressivo nel secondo tempo, in difesa e nel tirare. Poythress si è fatto trovare pronto dopo un lungo periodo senza giocare. Sapevamo che venendo da un impegno pesante magari Kyle Hines avrebbe fatto fatica e che l’energia di Alex avrebbe potuto esserci utile. E’ stato così e spero che possa continuare.”

Comunicato Olimpia Milano