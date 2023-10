Ettore Messina: “Abbiamo fatto 101 di valutazione, preso più rimbalzi e più assist. Dura senza 3 delle nostre guardie”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Istanbul: “Alla fine, il Fenerbahce ha vinto una partita dura, combattuta da tutte e due le squadre tutti i 45 minuti. Abbiamo fatto 101 di valutazione, abbiamo preso più rimbalzi e dato via più assist, ma le palle perse e alcune decisioni che abbiamo preso nei momenti cruciali ci hanno penalizzato.. Ovviamente, aver giocato senza tre delle nostre guardie l’abbiamo pagato. Quando perdi per un possesso dopo un tempo supplementare rimpiangi tanti momenti. Ma devo dire che mi riporto a casa tanto carattere, resilienza, cuore, poi ci sono stati in attacco tanti momenti di buona circolazione di palla che ci hanno garantito tanti buoni tiri, ribaltando il lato. Infine, il dato positivo sono i rimbalzi. I rimbalzi a questo livello sono sempre importanti e noi abbiamo fatto un buon lavoro. Mi dispiace non aver potuto dare a Kyle Hines la soddisfazione di vincere una partita così importante per lui. Questa volta ha pareggiato il record di presenze. La prossima volta lo supererà”.

Comunicato Olimpia Milano