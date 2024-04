Ettore Messina: “Bella partita, complimenti ai miei giocatori. I 10 mila spettatori di media rappresentano traguardo importante”

Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia Milano nel derby italiano contro la Virtus Bologna:

“E’ stata una bella partita. Devo complimentarmi con i miei giocatori perché l’hanno affrontata con grande intensità per quasi tutto il suo svolgimento, sia in difesa che in attacco. In attacco abbiamo condiviso la palla, abbiamo attaccato i mismatch, li abbiamo sfruttati bene e ci siamo procurati costantemente dei vantaggi. Davvero una bella prova, molto incoraggiante per quello che sarà il futuro della stagione. Probabilmente, le chance di andare avanti sono quasi inesistenti, ma in ogni caso spero che questa gara ci dia fiducia ed entusiasmo per il resto della stagione, per i playoff del campionato italiano. E’ stato bello celebrare così Mason Rocca perché rappresenta con il suo spirito, l’approccio al gioco quello che un club come il nostro intende valorizzare. Ed è bello aver vinto in una serata in cui come club abbiamo superato la soglia dei 10.000 spettatori di media, che rappresentano un traguardo molto importante per tutta la nostra società.”

Comunicato Olimpia Milano