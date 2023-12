Ettore Messina: “Grande gara di Flaccadori e Hall. Siamo una squadra di carattere, questi giocatori hanno cuore e carattere”

Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia Milano a Barcelona:

“Così Ettore Messina ha commentato l’impresa di Barcellona: “È molto difficile vincere al Palau, restando davanti per 40 minuti. Siamo partiti bene ed abbiamo mosso bene la palla. Nel secondo tempo abbiamo subito la loro pressione difensiva, come era normale. Ma abbiamo continuato a difendere e, in quel momento, abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo attaccato il canestro, non tirando solamente da fuori. Quando sei fuori casa è chiave, perché non puoi pensare di vincere solo con le triple. Voglio sottolineare le partite di Flaccadori e Hall: visti i problemi in regia, hanno giocato una grande gara. Ma è stata una vittoria di squadra”.

Il valore di questa vittoria: “Vincere qui è importante. Abbiamo vinto con l’Olympiacos, Valencia, Stella Rossa ed Efes molto bene. Le partite che abbiamo perso, stavamo spesso vincendo in doppia cifra ed abbiamo perso nel quarto quarto. Siamo una squadra di carattere. Dopo aver perso una brutta partita già vinta a Monaco, siamo andati avanti di 15 con il Partizan. Ma abbiamo perso e potevamo deprimerci. Abbiamo reagito vincendo con la Virtus e questa gara. Questi giocatori hanno cuore e carattere ed è molto importante”.

Sulla squadra catalana: “Non credo sia corretto parlare del Barcellona. Non hanno avuto fortuna nelle ultime partite, ma non mi permetto di commentare. Sono una grande squadra ed è un momento della stagione che capita”.

Le difficoltà della stagione: “Noi non abbiamo avuto regolarità, con un problema nella posizione di playmaker e con Baron che non ha mai giocato. Tanti momenti di alti e bassi, ora stiamo giocando nella maniera corretta e, presto recupereremo Billy, forse la settimana prossima potrà giocare. Speriamo quella di Mirotic non sia così grave e stiamo molto attenti al mercato, per vedere se c’è un giocatore che ci può dare una mano”.

Può essere un momento di svolta della stagione? “Può essere. Con due vittorie del genere e con il prossimo rientro di Billy, che è un giocatore che ci porta molto entusiasmo, non solo per i canestri che fa. Sono cose che ti fanno sperare bene”.

Come sta Voigtmann? “Era solo un colpo ed è tornato a giocare”.

Comunicato Olimpia Milano