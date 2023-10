Ettore Messina: “Grande serata per l’Olimpia, Hines e Datome. Pangos? Grande impatto anche a livello realizzativo”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sull’Olympiacos, dopo aver vinto la sua 300esima partita di EuroLeague, secondo allenatore di sempre a tagliare il traguardo dopo Zeljko Obradovic: “E’ stata una grande serata per il nostro club, per Kyle Hines e Gigi Datome. Sono due campioni che, venendo qui, hanno poi aperto la strada per altri grandi arrivi come quelli di Melli e Mirotic ad esempio. Il pubblico è stato eccezionale: sono venuti, ci hanno sostenuto e infine spinto verso la vittoria. E’ stata una partita in cui abbiamo costruito tanti buoni tiri sbagliandone tanti, ma la difesa ci ha permesso di mantenere il controllo della gara e nel quarto quarto abbiamo messo la palla nelle mani giuste. Dobbiamo migliorare ancora, usare meno il pick and roll e più il gioco vicino a canestro. E’ importante che ad un certo punto abbiamo capito che dovevamo vincerla con le nostre armi migliori, la difesa, il contropiede, il gioco in area. Ma ogni giorno vogliamo migliorare. Kevin Pangos credo abbia giocato una delle sue migliori partite come impatto, anche realizzativo. Si è preso le sue responsabilità e l’ha fatto contro un grande difensore come Walkup e contro una squadra molto organizzata come l’Olympiacos”.

Comunicato Olimpia Milano