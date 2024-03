Ettore Messina: “Molto contenti, bella vittoria. Devon Hall straordinario stasera. Tutti hanno dato il 101%”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sul Partizan: “Bella vittoria, siamo contenti, importante, dopo una partita molto bella, giocata con grande intensità e fisicità da entrambe le squadre. Tutti i giocatori in campo hanno dato il 101%. E’ stata una partita tra squadre che cambiavano molto in difesa e quindi è stato un fattore decisivo la capacità dei singoli giocatori di creare pericoloso da situazioni di uno contro uno. Siamo però riusciti lo stesso a costruire tanti tiri aperti e a confezionare 20 assist. Ovviamente, le 19 palle perse non sono un buon numero. Nove le abbiamo perse nel primo quarto, peraltro, quando forse eravamo un pochino nervosi. Però segnare 85 punti contro una squadra così fisica che cambia così bene è stato importante. Vorrei spendere due parole su Devon Hall, perché spesso diamo per scontato che giochi bene, ma stasera è stato eccezionale. Non sarà geloso nessuno di queste parole, perché è un grande ragazzo. Abbiamo cambiato molto contro i loro lunghi che tirano da fuori. All’inizio gli abbiamo concesso qualche tiro aperto, loro hanno segnato dieci punti nei primi due minuti più o meno, poi ci siamo sistemati. Nel secondo tempo abbiamo fatto più aiuto e recupero contro il post basso di Caboclo e devo dire che Melli, Voigtmann, Hines e Mirotic sono stati molto bravi. E’ stato importante che la squadra sia stata in termini di intensità la stessa che abbiamo visto domenica”.

Comunicato Olimpia Milano