Ettore Messina: “Molto contenti ma non c’è tempo per festeggiare, ora arriva il Panathinaikos”

Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia Milano sull’Asvel:

“E’ stata una bella vittoria, per noi, siamo molto contenti. Tutti i giocatori che sono andati in campo l’hanno fatto con energia, desiderio e tanto altruismo. Credo che oltre gli assist, 27, che indicano appunto la tanta voglia di passarsi la palla, il dato più importante siano state le 14 palle rubate con la nostra difesa. Sfortunatamente non c’è tempo per celebrare perché in 48 ore andremo in campo contro una squadra molto forte. Abbiamo solo il tempo di riposare un po’ e prepararci per venerdì sera”.

Comunicato Olimpia Milano