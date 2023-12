Ettore Messina: “Non è un passo indietro. Ringrazio Baron, giocato con antidolorifici. Napier ci aiuterà”

Ettore Messina ha commentato così la sconfitta dell’Olimpia Milano contro il Panathinaikos:

“Voglio ringraziare Billy Baron. Non era in grado di giocare ma ha voluto farlo, sotto antidolorifici, per aiutare la squadra in qualche modo. Siamo stati competitivi, abbiamo combattuto, giocando con grande animo ed eravamo pari ancora a tre minuti dalla fine. Probabilmente, due o tre possessi offensivi ci sono mancati e ci hanno impedito di, forse, cambiare la partita. Ma questo non cambia la mia idea. E’ stata una buona partita. Non la vedo come un passo indietro, anche se non so se per stanchezza o per la fisicità della loro difesa ci siamo accontentati troppo del tiro da tre, ci siamo procurati pochi liberi e nelle nostre partite migliori eravamo andati prima in area. Oggi nel primo tempo siamo stati molto bravi a crearci situazioni di contropiede, ripetutamente arrivando al ferro, poi non l’abbiamo più fatto. Loro erano aggressivi, Grant ha giocato una partita di sacrificio contro Shields. Ci sarebbe servito qualcosa di più o di diverso. Forse è anche stanchezza. Penso a Voigtmann che ha giocato un grande primo tempo, ma non il secondo, lo stesso Melli. Poi mi è sembrato anche che ci sia stato un arbitraggio rivedibile e abbiamo appunto tirato pochi liberi, non solo per la poca pazienza che ci ha spinto a tirare tanto da tre. Ma il ritorno di Napier e magari di qualche infortunato ci aiuterà a migliorare. Per il resto sottolineo anche la prova di Flaccadori, perché dopo un momento difficile nel primo tempo si è riproposto con grande personalità nel secondo. E’ una cosa positiva. Ha sbagliato forse il tiro che ci avrebbe mandato avanti, ma aveva segnato quelli che ci avevano portato in parità.

Comunicato Olimpia Milano