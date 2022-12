Ettore Messina: “Perdere una partita così è incredibile e doloroso, ma sono stati bravi a loro a crederci. Olimpia bene per 38 minuti”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Atene: “Complimenti al Panathinaikos. Ha continuato a credere nella vittoria anche quando sembrava difficile farlo. Noi abbiamo giocato bene per 37 o 38 minuti, muovendo bene la palla, prendendo buoni tiri, costruendo 22 assist, ma la nostra esecuzione offensiva negli ultimi due minuti è stata insufficiente. Per la verità abbiamo creato tante opportunità, tiri da fuori, tiri da sotto, anche tiri liberi, ma non abbiamo segnato e questo ci ha scoraggiato perché poi abbiamo concesso un paio di canestri facili che hanno favorito la rimonta. Perdere una partita così e incredibile, è doloroso, ma ripeto: sono stati bravi a loro a crederci e nei possessi decisivi sono stati migliori di noi. Possiamo solo prendere quei 37 o 38 minuti di buon basket e tornare a lavorare”.

Sul momento della squadra: “E tutto molto difficile per i giocatori, devo dire che siamo migliorati tanto da quando è arrivato Luwawu-Cabarrot. Dobbiamo superare le avversità anche se ci mancano giocatori importanti come Datome, Pangos e Shields. Abbiamo giocato alcune buone partite in Italia nelle ultime settimane ma è fuori di dubbio che sia una situazione frustrante. La differenza con l’anno scorso per quanto riguarda gli infortuni è che allora sono arrivati dopo alcuni mesi quando molte cose erano già state assorbite. Quest’anno si sono verificati fin dal primo giorno, per cui abbiamo sempre dovuto inseguire la giusta coesione che oggi manca. Sul piano dell’impegno non ho nulla da dire, lavoriamo, abbiano un gruppo di brave persone, ma ci sta mancando un po’ di fortuna e stasera ci è mancata lucidità nei possessi decisivi”

Comunicato Olimpia Milano