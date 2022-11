Ettore Messina post Olimpia Milano – Efes: “Prestazione vergognosa di fronte a tifosi e proprietà”

Ettore Messina è furioso dopo la sconfitta dell’Olimpia Milano contro i campioni d’Europa in carica dell’Anadolu Efes Istanbul:

“Loro hanno giocato con grande determinazione e quando ci hanno colpito duramente, guidati da Clyburn e Micic, ci hanno messo al tappeto e non abbiamo reagito. E’ stata una prova deludente, anzi vergognosa, senza cuore, davanti ai nostri tifosi e alla nostra proprietà. Sembrava di essere tornati indietro di tre anni e mezzo, quando arrivavamo dodicesimi in EuroLeague e venivamo eliminati in semifinale nel campionato italiano. In questi anni abbiamo ottenuto dei risultati, l’ultimo pochi mesi fa. Se oggi presentiamo una squadra così, anche di bravi giocatori, ma così la responsabilità è di chi li ha scelti e li ha messi assieme. Adesso, cercherò con tutte le mie forze di rimettere a posto la squadra, sia in campionato dove la situazione è diversa che nella seconda parte di EuroLeague. Se non dovessi riuscirci ne trarrò le conseguenze, andrò dal Signor Armani e dal Signor Dell’Orco e dirò che servirà una nuova persona per guidare questo progetto”.

Comunicato Olimpia Milano