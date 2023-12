Ettore Messina: “Sconfitta dura. Abbiamo sofferto il loro gioco interno con i lunghi. Sofferto anche in difesa”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con lo Zalgiris: “E’ stata una sconfitta dura, ovviamente. In difesa abbiamo sofferto il loro gioco interno quando ci hanno attaccato soprattutto contro i lunghi e in difesa non siamo riusciti ad arginare la loro aggressività, non abbiamo mosso abbastanza la palla non ci siamo creati vantaggi contro la loro fisicità, abbiamo avuto pochi assist, a conferma di questo. Venivamo da tre partite molto buone poi nel secondo tempo della gara con Pistoia abbiamo rovinato tutto. Ora siamo andati nella stessa direzione. Siamo partiti timorosi e quando sei timoroso per vincere devi difendere come un pazzo. Ma noi abbiamo commesso errori anche difensivi inaccettabili e dei quali dovremo parlare. In questo momento, non ci sono alternative al lavoro e al miglioramento. Il quintetto con Mirotic e Voigtmann insieme è vero che stasera ha fatto fatica, ma proprio per questo Johannes ha giocato 19 minuti, non un’enormità, e invece abbiamo usato anche Hines e Melli insieme proprio per dare più nerbo alla difesa. Ci siamo anche riusciti in qualche momento. Ma quando abbiamo vinto quello è stato sempre il quintetto che ci ha dato di più, anche buone partenze”.

Comunicato Olimpia Milano dichiarazioni Coach Ettore Messina.