Ettore Messina: “Speriamo di ripagare la grande fiducia del pubblico. Napier ha fatto tesoro della brutta esperienza di Torino”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con il Panathinaikos: “La gara è stata decisa dai tiri liberi realizzati da Melli e dall’eccellente difesa di Tonut sull’ultimo possesso. E’ stata una gara in cui abbiamo avuto buoni momenti, soprattutto quando abbiamo usato più tiratori contemporaneamente. Ci siamo un po’ complicati la vita con qualche difesa non all’altezza nell’ultimo quarto, ma abbiamo battuto una squadra che aveva sicuramente delle assenze ma non tra i giocatori più importanti della rotazione. Aveva tutti i suoi tiratori, tutti i suoi giocatori di riferimento e ha usato i quintetti in modo intelligente. Dobbiamo anche ringraziare il pubblico per quest’ulteriore dimostrazione di fiducia che ci ha dato. Speriamo di poterlo ripagare. Oggi sono stati importanti anche i rimbalzi offensivi, non ci capita spesso, quindi è un segnale positivo. Mi è piaciuto Voigtmann perché quando lo usiamo insieme a Melli e lui tiene in difesa e prende i rimbalzi, abbiamo la possibilità di spaziare meglio il campo. Lo stesso Napier mi pare abbia fatto tesoro della brutta esperienza di Torino. Oggi a parte i punti e le triple ha messo in ritmo i compagni. E ci ha dato tanto anche Davies in post basso. Probabilmente dobbiamo ancora trovare la formula migliore: lui quando fa qualche giocata dentro l’area poi magari si stanca e forza qualcosa. Magari lì va tolto e rimesso dopo. Tonut è molto bravo ad attaccare i close-out soprattutto dalla linea di fondo, ma per renderlo efficace dobbiamo muovere la palla ancora più velocemente”

Comunicato Olimpia Milano.