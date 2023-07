Euro News Inside: la Stella Rossa conferma capitan Branko Lazić

Branko Lazić e Stella Rossa ancora insieme. Dopo 12 anni con la maglia biancorossa, la guardia trentaquattrenne firma un prolungamento di contratto per un altro anno. Il suo contributo la scorsa stagione è stato marginale, con 2,7 punti, 1,2 rimbalzi e 0,6 assist a partita in 18 minuti di media, ma la sua presenza nello spogliatoio della Stella Rossa rimane imprescindibile. Infatti, Lazić è l’uomo con più presenze (756) e più trofei (22) nell’intera storia del club di Belgrado. Sempre in casa Stella Rossa, buone notizie per il ruolo di centro: Ognjen Kuzmić, campione NBA nel 2015 con i Golden State Warriors, firma un biennale e rimane in Serbia, con l’obiettivo 300 presenze nel mirino.

Anche l’ALBA Berlino è attiva sul fronte rinnovi: Christ Koumadje firma un’estensione di contratto di tre anni. Il centro ciadiano, che inizierà la sua terza stagione all’ALBA dopo aver appena concluso la scorsa con 6 punti, 3,8 rimbalzi e 1 stoppata di media in Eurolega, si è detto entusiasta del rinnovo. “In due stagioni e mezzo all’ALBA ho imparato ad apprezzare la filosofia del club. Sono già impaziente per la prossima stagione e non vedo l’ora di rivedere i nostri fan alla Mercedes-Benz Arena“, queste le parole del 27enne con alle spalle una buona esperienza in G-League.

Infine, il Maccabi Playtika Tel Aviv firma l’ex Dallas Mavericks e Atlanta Hawks Antonius Cleveland per due anni. La guardia 29enne, dopo una carriera tra G-League e campionato australiano, ha disputato l’ultima stagione in Israele, all’Hapoel Eilat. Stesso Paese, nuove ambizioni: ora Cleveland avrà la possibilità di esordire in Eurolega. “Arrivare così in fretta al Maccabi è emozionante. I tifosi devono aspettarsi da me intensità, gioco duro, passione e difesa. Ho dimostrato con l’Eilat che posso anche segnare, ma la mia difesa è ciò che mi rende orgoglioso“, ha dichiarato il nativo di Memphis.