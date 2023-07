Euro News Inside: l’ASVEL si accende con la firma di Paris Lee

Nella serata di ieri Eurohoops ha annunciato il ritorno di Paris Lee in Francia, all’ASVEL Villeurbanne. Dopo una sola stagione al Panathinaikos, il play americano ha firmato un biennale con la squadra del patron Tony Parker, tornando così in terra francese dopo la passata esperienza al Monaco. La squadra di Lione ha così concluso un quartetto di acquisti intrigante con Paris Lee, Boris Diallo, John Egbunu e Frank Jackson.

Dopo aver firmato Leandro Bolmaro, il Bayern Monaco ufficializza la guardia Sylvain Francisco. Il francese ha firmato un biennale con la squadra bavarese e avrà l’opportunità di giocare per la prima volta in carriera con una squadra di Eurolega. Nelle ultime due stagioni, Francisco ha giocato in Grecia con il Peristeri, guadagnando con i suoi la terza posizione in campionato e una convocazione all’All Star del campionato greco.

Sempre in Germania arriva Justin Bean, sponda Alba Berlino. La squadra della capitale tedesca ha messo sotto contratto per tre anni il prodotto di Utah State, che ha giocato la scorsa stagione in G-League con i Memphis Hustle, squadra con la quale ha collezionato 10,3 punti, 7,4 rimbalzi e 1,4 assist di media. Bean ora avrà la possibilità di esordire in Eurolega a 26 anni.

Chi invece non giocherà in Eurolega la prossima stagione è Tonye Jekiri. L’esperto centro nigeriano torna a giocare in Russia, questa volta al CSKA Mosca, con il quale ha firmato un contratto di due anni. La scorsa stagione in Eurolega con il Fenerbahçe Beko Istanbul, Jekiri ha messo insieme 4,9 punti e 3,2 rimbalzi di media a partita partendo dalla panchina.