Euro News Inside: Leandro Bolmaro sposa il progetto Bayern Monaco

Negli ultimi due giorni il mercato di Eurolega è stato decisamente movimentato. Tante le trattative, tanti i roster che hanno cambiato forma. In primis, la notizia più calda di oggi ha riguardato il trasferimento di Leandro Bolmaro da Tenerife al Bayern Monaco per due anni. L’argentino raggiunge la Baviera dopo essere stato in contatto con coach Pablo Laso durante la primavera.

Chi invece raggiunge la Spagna è Codi Miller-McIntyre. Dopo una stagione in Turchia tra le fila del Gazientep, dove ha collezionato 15,4 punti, 5,9 assist e 4,4 rimbalzi di media a partita, il play statunitense naturalizzato bulgaro ha firmato un contratto di due anni con il Saski Baskonia, squadra con la quale potrà finalmente calcare i parquet di Eurolega.

Si muove anche il Maccabi Tel Aviv. La squadra israeliana riporta in patria Tamir Blatt garantendogli un contratto di due anni. Rimanendo in casa Maccabi, Josh Nebo ha firmato un’estensione di contratto per un altro anno, potendo così dare seguito a una solida stagione da 7,7 punti e 5,8 rimbalzi di media. Anche Petr Cornelie, ex Real Madrid, è ritornato a casa: dopo due stagioni tra NBA e Spagna, l’ala francese torna in LNB firmando un contratto di tre anni con il Monaco.

Infine, due rinnovi importanti per le formazioni di Belgrado. La Stella Rossa ha esteso il contratto di Stefan Lazarevic per tre anni, assicurandosi così le sue ottime prestazioni difensive per almeno altre tre stagioni. Il Partizan Belgrado, dal canto suo, ha rinnovato il giovane centro Balsa Koprivica fino al 2025.