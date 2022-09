EuroBasket 2022: Belgio e Bosnia le due sorprese, bene Germania e Montenegro

La terza giornata di EuroBasket ha regalato ben due big match come Lituania – Germania e Slovenia – Bosnia Erzegovina, ma ci son state altre partite interessanti e ricche di sorprese.

BULGARIA – MONTENEGRO 81-91

Il Montenegro ottiene la seconda vittoria consecutiva contro una Bulgaria che ormai è sempre più ultima in classifica. Per i montenegrini 23 di Mihailovic, 17 della coppia Dubljevic – Drobjnak mentre per i bulgari si salvano Vezenkov (26 punti) e Ivanov (17).

LITUANIA – GERMANIA 107-109 2ts

La Germania vince ma rischia, ottima partita del giovane classe 2001 Wagner (32 punti) invece ai lituani non basta il solito enorme Jonas Valanciunas (34 punti e 14 rimbalzi con 45 di valutazione)

SPAGNA – BELGIO 73-83

Prima vera sorpresa in questa serata con il Belgio che supera la Spagna in un match condotto sempre dall’inizio alla fine e vinto meritatamente. Per gli spagnoli non basta il solo Hernangomez (18 finali) a impensierire un Belgio spinto dai 20 di Lecomte e soprattutto dalle 11 triple mandate a segno su 25 tentativi (44%) contro il solo 8/29 della Spagna (27%).

SLOVENIA – BOSNIA ERZEGOVINA 93 – 97

Una delle due sorprese in questa serata è la vittoria della Bosnia contro una Slovenia dei soli Goran Dragic e Vlatko Cancar (rispettivamente 20 e 22 punti finali) a impensierire una Bosnia che trova il 50% dall’arco (15/30) e con Roberson e Musa (23 e 22 punti a testa) a guidare i suoi compagni alla vittoria contro una delle favorite per la vittoria finale.

TURCHIA – GEORGIA 83-88 2ts

I turchi inciampano nella prima sconfitta in questo Europeo contro una Georgia senza due suoi big (Vitadze e Shengelia). Servono due overtime, con qualche fischio arbitrale rivedibile, ai georgiani per superare la Turchia. 21 di Sengun e 15 di Sanli per i turchi, mentre per i padroni di casa 20 di Mamukelashvili con 12 rimbalzi e 17 con 6 assist di McFadden.

FRANCIA – UNGHERIA 78-74

La Francia parte forte e si porta sul +20 salvo poi farsi recuperare e rischiare anche di perdere una partita già vinta con una difesa tutta da rivedere per i transalpini. Per i francesi 15 e 9 rimbalzi per Gobert e 17 di Yabusele, per gli ungheresi 18 del solo Hanga.