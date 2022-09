All’impresa dell’Italia ha fatto seguito la vittoria sofferta greca che quindi chiude il quadro degli ottavi di finale, curiosamente finite tutte con la vincente a quota 94 (e tre sconfitte a quota 86, mentre i cechi a 88).

Ecco i 4 scontri:

A- GERMANIA – GRECIA 13/09 ore 20.30

B – SPAGNA – FINLANDIA 13/09 ore 17.15

C – SLOVENIA – POLONIA 14/09 ore 20.30

D – FRANCIA – ITALIA 14/09 ore 17.15

In semifinale sarà vincente di A vs vincente di B e poi vincente di C vs vincente di D.