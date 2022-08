Eurobasket 2022, la preview del Gruppo B

By

È ormai tutto pronto per l’inizio di EuroBasket 2022 dove la Koln Arena (Colonia, Germania) ospiterà la prima fase del Gruppo B con Germania, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovenia, Lituania e Francia. Le squadre che non dovrebbero aver problemi ad arrivare fino alla fase finale saranno, presumibilmente, Slovenia e Francia ma occhio alle possibili sorprese delle altre 4 pretendenti del Gruppo B.

GERMANIA

ROSTER: Niels Giffey, Justus Hollatz, David Kramer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann. CT Gordon Herbert

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: I tedeschi vantano diverse partecipazioni ad EuroBasket, nel 2009 sono usciti al secondo girone qualificatorio, nel 2011 al second round, nel 2013 al primo round, nel 2015 nella fase a gruppi e nel 2017 ai quarti di finale.

PUNTO DI FORZA: Un punto di forza sicuramente è il reparto lunghi tedesco con Schroder e Lo che saranno le punte di diamante di questa squadra, anche se un po’ altalenanti.

PUNTO DEBOLE: Poca esperienza della squadra che ha in Wagner un top, ma poco esperto a livello internazionale. Schroder è molto altalenante e poco decisivo nei momenti clutch.

PREVISIONE: Il passaggio del primo turno non sarà facile per i padroni di casa, ma la spinta del pubblico potrebbe essere un fattore in più.

BOSNIA ERZEGOVINA

ROSTER: Miralem Halilovic, Jusuf Nurkic, Dzanan Musa, John Roberson, Aleksandar Lazic, Ama Gegic, Emir Sulejmanovic, Kenan Kamenjas, Adin Vrabac, Edin Atic, Ajdin Penava, Sani Campara. CT Adis Beciragic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: La Bosnia vanta diverse partecipazioni ad EuroBasket dove però non sono mai riusciti a superare il primo turno. Nel 2003 sono usciti nel round preliminare, nel 2005 sempre round preliminare, nel 2011 sono usciti nel primo round, nel 2013 sempre primo round e nel 2015 sono usciti nella fase a gruppi.

PUNTO DI FORZA: Musa e Nurkic saranno le punte di diamante della squadra dove probabilmente passeranno dalle loro mani tutti i palloni nei momenti più importanti.

PUNTO DEBOLE: Squadra con poca esperienza a livello internazionale.

PREVISIONE: Difficile possa passare il primo turno, ma la vittoria sulla Francia nelle qualificazioni ai mondiali potrebbe caricarli ulteriormente.

SLOVENIA

ROSTER: Jaka Blazic, Vlatko Cancar, Ziga Dimec, Luka Doncic, Goran Dragic, Zoran Dragic, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Luka Rupnik, Ziga Samar, Mike Tobey. CT Aleksander Sekulic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Gli sloveni sono una delle formazioni più accreditate e con maggior esperienza a livello internazionale ed i risultati delle ultime cinque edizioni ad Eurobasket parlano chiaro: nel 2009 hanno concluso il proprio cammino al quarto posto, nel 2011 e 2013 son stati eliminati ai quarti di finale, nel 2015 sono usciti nel round of 16 e nel 2017 hanno vinto l’oro battendo in finale la Serbia.

PUNTO DI FORZA: profondità nel roster e la leadership dei vari Blazic, Doncic, Goran e Zoran Dragic e Prepelic.

PUNTO DEBOLE:

PREVISIONE: Non sembra difficile, visto il roster, arrivare fino ad un’altra finale europea dopo l’oro nel 2017.

FRANCIA

ROSTER: Andrew Albicy, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele. CT Vincent Collet

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Anche i francesi, come gli sloveni, vantano tantissime partecipazioni ad Eurobasket. Nel 2009 sono usciti ai quarti di finale chiudendo al quinto posto, nel 2011 hanno chiuso in seconda posizione, nel 2013 hanno vinto l’oro europeo, nel 2015 hanno conquistato il bronzo e nel 2017 sono usciti nel round of 16.

PUNTO DI FORZA: fisicità e atletismo dei lunghi francesi, profondità del roster.

PUNTO DEBOLE:

PREVISIONE: l’arrivo in finale ad EuroBasket non sembra essere così lontano.

LITUANIA

ROSTER: Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Martynas Echodas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis, Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavicius, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, Kristupas Zemaitis, Eigirdas Zukauskas. CT Kazys Maksvytis

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: anche i lituani vantano diverse partecipazioni a livello internazionale. Nel 2009 sono usciti nel qualifyng round, nel 2011 sono usciti ai quarti di finale hanno chiuso al quinto posto, nel 2013 hanno vinto la medaglia d’argento, nel 2015 hanno chiuso sempre al secondo posto e nel 2017 sono usciti nel round of 16.

PUNTO DI FORZA: reparto lunghi molto fisico.

PUNTO DEBOLE:

PREVISIONE: il passaggio del turno non dovrebbe essere un problema per i lituani.

UNGHERIA

ROSTER: Rosco Allen, Szilard Benke, Janos Eilingsfeld, Csaba Ferencz, Marko Filipovity, Gyorgy Goloman, Adam Hanga, Mikael Hopkins, Kemal Karahodzic, Akos Keller, Norbert Lukacs, Zsombor Maronka, Zoltan Perl, Marcell Pongo, Adam Somogyi, Zsolt Szabo, Benedek Varadi, David Vojvoda. CT Stojan Ivkovic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: poche apparizioni ad EuroBasket per gli ungheresi, con l’unica apparizione nel 2017 dove sono usciti nel round of 16.

PUNTO DI FORZA: qualità dei singoli come Vojvoda, Hanga e Goloman.

PUNTO DEBOLE: poca esperienza a livello internazionale con un roster non profondissimo.

PREVISIONE: il passaggio del turno sembra davvero difficile per gli ungheresi.

CALENDARIO

Giovedì 1.09

14:30 Bosnia – Ungheria

17:15 Slovenia – Lituania

20:30 Francia – Germania

Sabato 3.09

14:30 Germania – Bosnia

17:45 Lituania – Francia

20:30 Ungheria – Slovenia

Domenica 4.09

14:30 Lituania – Germania

17:45 Slovenia – Bosnia

20:30 Francia – Ungheria

Martedì 6.09

14:30 Bosnia – Francia

17:15 Ungheria – Lituania

20:30 Germania – Slovenia

Mercoledì 7.09

14:30 Lituania – Bosnia

17:15 Francia – Slovenia

20:30 Ungheria – Germania