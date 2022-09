EuroBasket 2022: la Grecia piega nel finale la Rep. Ceca, Antetokounmpo si prende i quarti contro la Germania

Il programma degli ottavi di finale di Eurobasket 2022 si chiude con la sfida tra Grecia e Repubblica Ceca con la Germania in attesa di conoscere il nome del suo avversario. A Berlino festeggiano i greci che vincono la buona resistenza di un avversario protagonista di un ottima partita e che ha ceduto sotto i colpi di Antetokounmpo e compagni aumentati nell’ultimo quarto.

La Grecia parte forte e va sull’11-2 dopo 3′ e mezzo trascinata da Calathes. La Repubblica Ceca entra in partita dopo il time out obbligato e con un ben ispirato Vesely. I cechi superano sul 16-18 e chiudono il primo quarto avanti grazie a un fallo tecnico fischiato a Iannis a tempo scaduto. Nel secondo quarto la squadra di coach Ginzburg stringe la sua difesa su Antetokounmpo limitando bene l’asso greco (5 punti nei primi 20′) e rimanendo in vantaggio fino all’intervallo (41-45). Si rientra e la Repubblica Ceca tiene bene nonostante aumenti la pressione difensiva della Grecia. I cechi rimangono con 4 punti di scarto al 30′ (63-67) e si entra nell’ultimo periodo dove salgono in cattedra definitivamente i greci e soprattutto il suo asso. La difesa di Itoudis concede sempre meno, il resto lo fa Antetokounmpo che segna anche da tre punti e produce lo strappo che vale la qualificazione vincendo 94-88. Il tabellino vede Giannis chiudere a 27 punti (10 rimbalzi e 5 assist) seguito da un Calathes da 14 punti e 6 assist, doppia cifra anche per Papapetrou (13) e Sloukas (10). Nella Repubblica Ceca che lascia dopo un ottimo Eurobasket si esaltano Hruban (17 e Vesely (21), serata al servizio della squadra per Satoranksy che serve 17 assist.