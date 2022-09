EuroBasket 2022: Lorenzo Brown versione matador. La Spagna vince ed elimina la Lituania all’overtime

Spagna e Lituania entrano in campo in questo sabato per l’ultima partita di giornata degli ottavi di EuroBasket. Sebbene gli uomini di Sergio Scariolo si siano qualificati come primi nel girone, i lituani sembrano favoriti dai pronostici in una partita che promette spettacolo.

QUINTETTO SPAGNA: L.Brown, Lopez-Arostegui, J.Fernandez, Pradilla, W.Hernangomez.

QUINTETTO LITUANIA: Jokubaitis, Grigonis, Giedraitis, Sabonis, Valanciunas.

Tanto equilibrio nel primo tempo tra due squadre che si affrontano per continuare il cammino ad EuroBasket. Bene Willy Hernangomez, riferimento sotto canestro in fase offensiva per Coach Scariolo e bravo a limitare Valanciunas. I lituani peró giocano bene di squadra e vanno avanti nel punteggio. Ottima prestazione di Grigonis, Sabonis e Jokubaitis. +5 all’intervallo per la Lituania.

Il terzo quarto é territorio di Kuzminskas. L’ex Olimpia Milano, attualmente free agent, segna a ripetizione toccando quota 15. Ma i fratelli Hernangomez non ne vogliono sapere di mollare, ben supportati da Lorenzo Brown. 5 punti di vantaggio per la Lituania a 10 dal termine.

Si segna poco nell’ultimo quarto, con battaglie ad ogni tiro sotto canestro. Rudy Fernandez ci prova con la sua enorme esperienza per la Spagna. Il finale é spettacolo puro. La Spagna opera il sorpasso nel minuto finale con un pazzesco jumper di Lopez-Arostegui e un Lorenzo Brown super in regia. La Lituania controsorpassa da 3, ma Garuba segna il tap-in dell’ennesimo sorpasso. Hernangomez fa 1 su 2 ai liberi, sul fallo lituano. MIRACOLO LITUANO sulla sirena! Bradzeikis col tap-in che porta la partita al supplementare. Incredibile finale.

Supplementare ancora più bello del precedente finale di quarto. Lorenzo Brown é eccezionale, un master di playmaking tra canestri e assist. Ma la Lituania ha mille vite e non muore mai.

Il cuore dei lituani é incredibile, ma di fronte c’è un Lorenzo Brown che ha deciso di vincerla da solo. Che prestazione degli uomini di Scariolo, spesso sfavoriti, ma sempre una grandissima squadra in una competizione così difficile. Enorme la partita di Lorenzo Brown, eccezionale in questa serata di Berlino.

La Spagna batte la Lituania negli ottavi di EuroBasket 2022, in una partita meravigliosa e affronterà la vincente di Finlandia e Croazia.

SPAGNA – LITUANIA 102-94 (19-20, 21-25, 23-23, 20-15, 19-11)

MVP BasketInside: Lorenzo Brown.

SPAGNA: W.Hernangomez 21, L.Brown 28, J.Hernangomez 13, Lopez-Arostegui 4, R.Fernandez 13, Brizuela 5, Pradilla 2, Garuba 8, Saiz, Diaz 8, J.Fernandez, J.Parra.

LITUANIA: Grigonis 8, Bradzeikis 17, Butkevicius 3, Valanciunas 5, Sabonis 15, Jokubaitis 13, Giedraitis, Kuzminskas 18, Lekavicius 15, Echodas, Zemaitis.