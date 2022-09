Eurobasket 2022: nel testa a testa del gruppo B per gli ottavi è la Lituania a spuntarla, Bosnia a casa

By

Una gara da dentro o fuori quella tra Lituania e Bosnia, che si giocano l’ultimo posto disponibile per gli ottavi di finale nel gruppo B.

Nonostante la posta in palio, entrambe le squadre giocano a viso aperto e le percentuali al tiro dei primi minuti sono alte; Grigonis è caldissimo e infila 4 triple su altrettanti tentativi, per il +7 lituano sul 23-16. Dall’altra parte è Musa a ispirare i suoi con 11 punti nei primi 8 minuti, la Bosnia non molla e chiude i primi 10 minuti sul 28 pari con una bomba di Nurkic sulla sirena.

Musa viene lasciato solo a tirare la carretta, così Brazdeikis, Sabonis e Valanciunas issano ancora i baltici fino al +10 (49-39); coach Bekir sfodera la difesa a zona nell’ultimo minuto del secondo periodo, ma viene subito bucata da una tripla di Giedraitis per il +15 lituano.

Si va all’intervallo sul 56-42 per i baltici, che grazie allo strapotere fisico sotto canestro hanno tirato 16 liberi contro i 4 degli avversarii.

La Bosnia prova a metterci un po’ di pepe in difesa in uscita dagli spogliatoi, ma il risultato è un 6-0 lituano che fa sprofondare gli slavi a -20. Il pressing a tutto campo dei bosniaci ridà loro vigore e un divario meno ostico da recuperare (-11 a 1 minuto dalla fine del terzo periodo), anche se a 10 minuti dal termine la Lituania è ancora a +16 (75-59).

Il parziale dei primi 4 minuti del quarto periodo recita 2-2, comunque un’ottima notizia per la Lituania che resta comodamente in controllo della gara. Uno schiaccione a due mani di Butkevicius a 3 minuti dal termine mette il punto esclamativo su una gara dominata dai baltici.

Lituania agli ottavi dopo aver sudato freddo, Bosnia a casa ma con il prestigioso scalpo della Slovenia.

Lituania-Bosnia 87-70 (28-28, 28-14, 19-17, 12-11)

MVP: Jonas Valanciunas.

Lituania: Zukauskas NE, Brazdeikis 13, Sabonis 12, Jokubaitis 9, Echodas, Valanciunas 13, Kuzminskas 5, Zemaitis, Giedraitis 5, Grigonis 16, Lekavicius 1, Butkevicius 13.

Coach: Maksvytis.

Bosnia: Nurkic 15, Roberson 8, Atic 5, Halilovic 4, Gegic 7, Kamenjas 4, Campara NE, Musa 22, Penava NE, Lazic NE, Suljemanovic, Vrabac 5.

Coach: Bekir.