EuroBasket 2022, Pajola: “Contro i francesi per fare ancora un passo in avanti”

Guardare indietro all’incredibile serata contro la Serbia o guardare avanti alla super sfida contro la Francia di oggi? Il day after degli Azzurri è un mix di gioia e concentrazione.

Il 94-86 che ha permesso all’Italia di superare la forte Serbia è difficile da archiviare soprattutto perché arrivato al termine di un match che poteva sfuggire di mano sul -14. Dietro l’angolo però c’è la formazione di Vincent Collet (oggi 14 settembre, ore 17.15 su ELEVEN, Sky Sport e Now), già affrontata in amichevole ben due volte questa estate e soprattutto lo scorso anno a Tokyo nel quarto di finale olimpico.

Una sfida, quella contro i transalpini, arrivata al suo capitolo numero 101 dal 1926. Un classico del basket europeo che negli anni si è rinnovato tra gioie e delusioni. Un match che non può e non potrà mai essere banale vista anche la rivalità sportiva tra i due Paesi in ogni disciplina.

Uno degli Azzurri protagonisti, oggi come a Tokyo, è Alessandro Pajola. Uno che i tabellini non sono ancora riusciti ad ingabbiare tra numeri e statistiche. Uno il cui peso specifico si nota solo guardandolo giocare, meglio se dal vivo. In questo Europeo è partito a fari spenti per poi abbagliare strada facendo con prestazioni di grande sostanza. Quasi 24 minuti a Tokyo contro la Francia e 23 ieri contro la Serbia, “Pajo” si destreggia bene sia guardando indietro, sia guardando in avanti:

“Tutti hanno visto cosa siamo in grado di fare. Non è un caso se ci siamo qualificati per i Giochi, non è un caso se siamo arrivati a un canestro dalla semifinale olimpica e non è un caso se quest’anno siamo cresciuti ancora offrendo prestazioni come quelle contro Grecia, Croazia e Serbia. Abbiamo sicuramente approfittato del caldissimo pubblico di Milano, è vero, ma siamo anche stati bravi a portarci dietro quelle vibrazioni fino a Berlino. Come ha sintetizzato bene Nik Melli, nessuno di noi è venuto qui pensando di andare a casa dopo due giorni. La squadra è serena e concentrata e l’energia che si vede in campo in ogni gara è frutto della consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. Personalmente ho atteso il mio momento fiducioso che potesse arrivare e così è stato. Pozzecco è un coach preparato in grado di toccare le corde giuste dei suoi giocatori. Il resto è venuto da sé perché oltre ad essere un gruppo unito abbiamo giocatori con caratteristiche uniche. La Francia? Tutti conoscono il valore di una formazione che come la Serbia, aspira ad arrivare al 18 settembre. Ancora una volta hanno più taglia di noi e ancora una volta dovremo sovvertire i pronostici ma questo gruppo è compatto è ha dimostrato che giocando con leggerezza, come ci chiede il coach, può togliersi diverse soddisfazioni. La delusione dello scorso anno ai Giochi è stata forte perché ci siamo andati davvero vicini ma oggi è un altro capitolo e scendiamo in campo per fare ancora un passo avanti. Sono partite, queste, che ogni giocatore vorrebbe vivere”.



Dopo Italia-Francia sarà il turno di Luka Doncic e della sua Slovenia contro la Polonia del neo acquisto reggiano Ponitka.

EuroBasket 2022

Gli ottavi di finale

10 settembre

Turchia-Francia 86-87

Slovenia-Belgio 88-72

Germania-Montenegro 85-79

Spagna-Lituania 102-94

11 settembre

Ucraina-Polonia 86-94

Finlandia-Croazia 94-86

Serbia-Italia 86-94

Grecia-Repubblica Ceca 94-88

I Quarti di finale

13 settembre

Spagna-Finlandia 100-90

Germania-Grecia 107-96

14 settembre

Francia-Italia (17.15)

Slovenia-Polonia (20.30)

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

