EuroBasket 2022: Sergio Scariolo otra vez! La Spagna domina la Francia ed è Campione d’Europa!

Spagna e Francia si affrontano nella finalissima di EuroBasket 2022. Con tutta probabilità non è la finale che in tanti si aspettavano, ma tanti meriti alle due squadre per essere arrivate in fondo. La Spagna ha battuto la Germania in una semifinale molto bella e combattuta mentre la Francia ha dominato la Polonia.

QUINTETTO SPAGNA: Brown, Lopez-Arostegui, J.Fernandez, Pradilla, W.Hernangomez.

QUINTETTO FRANCIA: Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert.

Super inizio della Spagna che porta la Francia nel suo territorio preferito, spezzando continuamente il ritmo della Francia e subendo tantissimi falli nella parte di gara, tra cui subito 2 di Albicy, agente speciale su Lorenzo Brown. Proprio il neogiocatore del Maccabi Tel Aviv è il giocatore in più di Sergio Scariolo che fa malissimo con Willy Hernangomez ai francesi. A metà primo quarto, +9 Spagna. Molto bene anche Jaime Fernandez, jolly del quintetto titolare di Coach Scariolo e con un super impatto nei due lati del campo. Fournier prova a caricarsi sulle spalle la squadra, completamente senza ritmo e in netta difficoltà, ma la tripla di Rudy Fernandez chiude la prima frazione sul 23-14 Spagna.

Il secondo quarto si apre con Juancho Hernangomez protagonista principale. Incredibile quanti giocatori decisivi per Coach Scariolo con tante piccole, grandi cose in campo. Juancho segna da 3, è caldissimo e mette 4 triple consecutive con la Francia che non riesce a sbloccarsi in attacco, strozzata dalla difesa delle furie rosse. La Spagna continua a cavalcare un Juancho scatenato che segna ben 6 triple su 7 tentativi ed è l’uomo della fuga spagnola. La Francia sbanda, ma d’orgoglio ricuce lo svantaggio con il solito Fournier a dettare legge in attacco. +10 Spagna all’intervallo.

🇪🇸 47 ⚔️ 37 🇫🇷



Che ingresso in campo per la Francia in questo secondo tempo. Yabusele si mette al lavoro, l’attacco spagnolo si inceppa e in un amen la Francia torna a soli 3 punti di distacco. Difficoltà? Ci si aggrappa alla coppia d’oro della Spagna in questo torneo, Lorenzo Brown e Willy Hernangomez. Il Pick and Roll dei due giocatori fa malissimo alla difesa francese, con la grande maestria dell’americano “neospagnolo” a dirigere tutto. Si alza il livello da entrambe le parti in attacco, soprattutto dai francesi, ma per l’ennesima volta è una tripla di Rudy a chiudere il quarto, per il +7 Spagna.

La Francia non vuole mollare, difende forte e si aggrappa al talento di Evan Fournier, per ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Tanti nervi, arbitri che commento degli errori, ma ovviamente è una finale ed è tutto comprensibile. Lorenzo Brown non segna ma è già a quota record per gli assist in finale, con 9, di cui alcuni a dir poco deliziosi. Il finale di gara vede la Francia alla disperata, ma la Spagna è maestra nel gestire tempo e possessi con un Lorenzo Brown da doppia doppia, incredibile direttore di un orchestra maestosa comandata da Coach Sergio Scariolo. Quanti protagonisti per la Spagna, tra cui un Alberto Diaz eroico. Il giocatore dell’Unicaja Malaga ha una storia meravigliosa, non doveva stare nemmeno qua ed è stato chiamato last-minute per sostituire Sergio Llull. Nessuna sorpresa nel finale, SERGIO SCARIOLO NELLA STORIA, SPAGNA NELLA STORIA, LE FURIE ROSSE SONO CAMPIONI D’EUROPA!

SPAGNA – FRANCIA 88-76 (23-14, 24-23, 16-13, 22-19)

MVP BasketInside: J.Hernangomez

SPAGNA: J.Hernangomez 27, W.Hernangomez 14, Brown 14 (11 assist) , J.Fernandez 13, R.Fernandez 7, Brizuela 3, Diaz 8, Garuba 2, Lopez-Arostegui, Pradilla.

FRANCIA: Fournier 23, Heurtel 16, Okobo 9, Gobert 6, 4, Tarpey 4, Yabusele 13, Albicy 1, Fall, Luwawu-Cabarrot, Poirier 4.