EuroBasket 2022: Spissu, Polonara, è una magnifica Italia! Serbia rimontata ed eliminata, si vola ai quarti di finale

Italia e Serbia si rincontrano a circa un anno di distanza da quel meraviglioso PreOlimpico questa volta a EuroBasket. I serbi, trascinati da un super Nikola Jokic, arrivano agli ottavi da imbattuti e nettamente favoriti mentre gli azzurri tentano nuovamente l’impresa come un anno fa.

QUINTETTO SERBIA: Micic, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Jokic.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

L’Italia inizia bene, concentrata e subito alla ricerca dei ritmi alti. Le due squadre si studiano nei primi minuti, ma poi esce di prepotenza la Serbia. Il solito Jokic, ma soprattutto l’arma dei tiratori serbi, su tutti Vanja Marinkovic, fanno male alla difesa azzurra. L’Italia e Coach Pozzecco si innervosiscono, con quest’ultimo subito sanzionato da un tecnico. La Serbia tenta l’allungo, sulle ali di un attacco che va e che segna ben 28 punti nel primo quarto, chiudendo sul +8.

Gli azzurri non mollano e continuano a giocare la loro pallacanestro, in velocità e alla ricerca di ritmi alti per non far piazzare la difesa serba. Vasilije Micic dimostra a tutti, se ancora ce ne fosse bisogno, perché é l’MVP delle ultime due stagioni in EuroLega. Il playmaker dell’Efes segna e fa segnare, sopratutto l’altro MVP della squadra ovvero quel Nikola Jokic star della competizione. Jokic a quota 19 punti e 7 rimbalzi è il solito totem offensivo, ma l’Italia c’è e dimostra tanto carattere. Nicolò Melli e Simone Fontecchio sono onfire e con 13 punti a testa e tanta leadership permettono all’Italia di chiudere sul -6 all’intervallo, pienamente in partita.

Il terzo quarto è un rollercoaster di emozioni. L’Italia c’è, Marco Spissu gioca un quarto eccezionale in cui tocca quota 15 punti e segna tiri importantissimi. La Serbia si inceppa in attacco, merito anche di una super difesa azzurra. Coach Pozzecco viene colpito col secondo tecnico e lascia il campo in lacrime, in un mare di emozioni. L’Italia sorpassa la Serbia, aggrappata al talento di Nikola Jokic. Che partita a Berlino, con un quarto da giocare e tutto ancora in palio con un enorme orgoglio dell’Italbasket.

L’inizio di ultimo quarto è pazzesco per l’Italia. Spissu prima, Polonara poi, segnano il massimo vantaggio Italia a +9, in un momento di estasi cestistica per gli azzurri. La Serbia è in crisi totale, con un’enorme pressione sulle spalle e uno svantaggio di oltre 10 lunghezze da recuperare, per la prima volta in questo EuroBasket 22 in una partita da vinci o vai casa. Incredibile la prestazione azzurra, in particolare nella ripresa, dove hanno dimostrato un carattere immenso. Gli ultimi sono sofferenza, ma l’Italia c’è di fronte ad una Serbia stordita da una nazionale azzurra che sembrava già con le spalle al muro nel primo tempo. Non trema la mano azzurra ai liberi, con il sogno di raggiungere i quarti sempre più vicino. Il finale non riserva sorprese, É IMPRESA AZZURRA! ITALIA AI QUARTI DI FINALE E SERBIA ELIMINATA DA EUROBASKET 2022!

Mercoledì ore 17:15, sarà Italia-Francia per un incredibile quarto di finale.

SERBIA – ITALIA 86-94 (28-20, 23-25, 17-21, 18-28)

MVP BasketInside: Marco Spissu

SERBIA: Jokic 32, Milutinov 2, Guduric 2, Micic 16, Kalinic 12, Davidovac, Jaramaz, Lucic 8, Jagodic-Kuridza 6, Marinkovic 8, Ristic, Nedovic.

ITALIA: Fontecchio 19, Datome 6, Melli 21, Ricci 2, Tonut 5, Biligha, Baldasso, Polonara 16, Tessitori, Pajola 1, Mannion 2, Spissu 22.