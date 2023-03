EuroBasket Women 2023. Azzurre nel girone B a Tel Aviv con Belgio, Rep.Ceca e Israele

Belgio, Repubblica Ceca e Israele: saranno queste le avversarie della Nazionale nella prima fase dell’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Gironi a Lubiana e Tel Aviv, fase finale a partire dai Quarti tutta nella capitale slovena.

Le Azzurre sono state inserite nel girone B, che si giocherà a Tel Aviv, e scenderanno in campo all’esordio contro la Repubblica Ceca (15 giugno), poi Israele (il 16 giugno), e infine il 18 giugno contro il Belgio. L’eventuale spareggio tra seconde e terze classificate, la squadra di Lino Lardo lo giocherebbe a Tel Aviv con una tra Spagna, Grecia, Montenegro e Lettonia (avversarie dal Girone A).

Così coach Lino Lardo dopo il sorteggio: “Dopo il bel percorso fatto nelle Qualificazioni aspettavamo questo sorteggio. Sarà un Campionato Europeo equilibrato, anche se ovviamente le teste di serie partono favorite per il passaggio diretto del primo turno. Noi dobbiamo essere pronti da subito. Israele è una squadra di quarta fascia ma gioca in casa e questo rappresenta per loro uno stimolo ulteriore a fare bene. La Repubblica Ceca è sempre stata una nostra concorrente, ed è squadra da prendere sempre con molto attenzione. Il Belgio negli ultimi anni ha fatto molto bene, e con tutto il rispetto, penso possa essere alla nostra portata. Adesso tocca a noi prepararci al meglio per disputare questo europeo da protagonisti”.

Quanto alla formula dell’EuroBasket Women, le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai Quarti di finale, le seconde e le terze si affrontano nello spareggio che vale l’accesso alle prime otto. La fase finale della competizione (Quarti, Semifinali e Finali) si giocherà interamente a Lubiana.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Girone A (Tel Aviv): Montenegro, Lettonia, Spagna, Grecia

Girone B (Tel Aviv): Belgio, ITALIA, Repubblica Ceca, Israele

Girone C (Lubiana): Germania, Gran Bretagna, Slovenia, Francia

Girone D (Lubiana): Turchia, Slovacchia, Ungheria, Serbia

Il calendario del Girone B

15 giugno

Italia-Rep. Ceca

Belgio-Israele

16 giugno

Rep.Ceca-Belgio

Israele-Italia

18 giugno

Belgio-Italia

Rep. Ceca-Israele

19 giugno

Spareggio seconde/terze gironi Tel Aviv

20 giugno

Spareggio seconde/terze gironi Lubiana

22 giugno

Quarti di finale

24 giugno

Semifinali

25 giugno

Finali

I precedenti con le nostre avversarie

FASCIA 1

Belgio

39 partite (30 vinte, 9 perse)

L’ultima sfida: 2 giugno 2022, Torneo Amichevole, Melilla (Spagna), Belgio-Italia 60-77

FASCIA 3

Repubblica Ceca

13 partite (6 vinte, 7 perse)

L’ultima sfida: 15 novembre 2020, EuroBasket Women 2021 Qualifiers, Riga (Lettonia), Repubblica Ceca-Italia 63-69

FASCIA 4

Israele

10 partite (8 vinte, 2 perse)

L’ultima sfida: 28 agosto 2018, Amichevole, La Spezia, Italia-Israele 58-46

Ufficio Stampa Fip