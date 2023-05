EuroBasket Women – La 16 Azzurre convocate, raduno a Roma dal 16 maggio. Lardo: “Pronti per un Europeo da protagonisti”

Partirà il 16 maggio da Roma il viaggio delle Azzurre verso il Women’s EuroBasket 2023: la Nazionale Femminile si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa e poi svolgerà la seconda parte della preparazione a Pordenone, a partire dal 28 maggio.

Lo staff tecnico coordinato da Lino Lardo ha ufficializzato l’elenco delle 16 convocate che si alleneranno in vista dell’Europeo. Le parole del coach. “C’è tanto entusiasmo alla vigilia del raduno, abbiamo completato il nostro girone di qualificazione all’Europeo senza sconfitte e pur consapevoli di non aver affrontato avversari imbattibili siamo certi di aver completato un percorso di crescita importante, anche in termini di autostima. Ci avviciniamo all’Europeo per viverlo da protagonisti, le motivazioni sono alte come alto è il livello delle squadre che affronteremo. So quanto queste ragazze e lo staff siano desiderose di ottenere un grande risultato, ecco perché non mi spaventa e anzi mi motiva ulteriormente il mese di lavoro che dovremo affrontare insieme a partire dal 16 maggio. So di potermi fidare di questo gruppo, siamo pronti ad affrontare questa grande sfida”.

La Nazionale Femminile sosterrà cinque test prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le sfide con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania. Il 13 la partenza per Israele.

Il 26 maggio, di ritorno dalla Spagna, la Nazionale Femminile sarà ospite degli studi di Sky Sport di Milano.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Sul portale FIBA i Media possono accreditarsi all’Europeo, l’ultima data disponibile è il 29 maggio 2023.

Le Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Schio 2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia 3 Nicole Romeo 1989 1.70 Playmaker Ragusa 4 Martina Bestagno 1990 1.89 Centro Schio 8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Virtus Segafredo Bologna 11 Francesca Pan 1997 1.85 Guardia Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 Ala-Centro Geas Sesto San Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.88 Ala Umana Venezia 18 Mariella Santucci 1997 1.75 Playmaker Umana Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia 21 Silvia Pastrello 2001 1.78 Ala San Martino di Lupari 22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Virtus Segafredo Bologna 23 Laura Spreafico 1991 1.82 Guardia Gernika Bizkaia 24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Geas Sesto San Giovanni

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Coach

Lino Lardo

Assistente allenatore

Massimo Romano

Assistente allenatore

Cinzia Zanotti

Video Analista

Alessandro Fontana

Team Director

Laura Macchi

Preparatore fisico

Caterina Todeschini

Medico

Pierluigi Tettamanti

Ortopedico

Andrea Billi (16-22 maggio)

Ortopedico

Roberto Fabbrini

Fisioterapista

Davide Pacor

Fisioterapista

Giampaolo Cau

Funzionario FIP

Domenico Meroni

Addetto ai Materiali

Francesco Forestan

Responsabile Comunicazione

Giancarlo Migliola

Videomaker

Marco Cremonini

Tutti gli impegni

Data Gara 24/05/2023, Vigo (ore 20.00) Italia VS Cina 25/05/2023, Vigo (ore 20.00) Italia VS Spagna 03/06/2023, Atene (ore 19.30) Italia VS Croazia 04/06/2023, Atene (ore 19.30) Italia VS Grecia 11/06/2023, Pordenone (ore 20.00) Italia VS Germania 15/06/2023, Tel Aviv (ore 14.00) Italia VS Repubblica Ceca 16/06/2023, Tel Aviv (ore 14.30) Italia VS Israele 18/6/2023, Tel Aviv (ore 14.15) Italia VS Belgio

Il programma

16 maggio

Ore 13.00 Arrivo convocate c/o Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Largo G. Onesti 1 – Roma

Ore 17.00-20.00 Allenamento

17 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamento (Pesi – Basket)

Ore 17.00-20.00 Allenamento

18 maggio

Ore 11.00-14.00 Allenamento

19 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamento (Pesi – Basket)

Ore 17.00-20.00 Allenamento

20 maggio

Ore 11.00-14.00 Allenamento

21 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamento (Pesi – Basket)

Ore 17.00-20.00 Allenamento

22 maggio

Ore 11.00-14.00 Allenamento

23 maggio

Ore 11.00 Trasferimento c/o Aeroporto L. da Vinci Roma

Ore 14.45 Volo Roma-Madrid

Ore 19.40 Volo Madrid-Vigo

Trasferimento c/o Hotel Hesperia, Avenida Florida 60, Vigo

24 maggio

Ore 11.00-12.00 Allenamento c/o Arena Complejo Deportivo As Travesas

Ore 20.00 Italia-Cina

25 maggio

Ore 19.00 Spagna-Italia

26 maggio

Ore 6.35 Volo Vigo-Madrid

Ore 11.30 Volo Madrid-Milano

Ore 15.00 Trasferimento presso gli Studi di SkySport

27 maggio

Riposo

28 maggio

Ore 16.00 Raduno a Pordenone c/o Hotel Moderno Palace – Via Franco Martelli 1

Ore 18.00-20.00 Allenamenti c/o Palasport M. Crisafulli, Via F. Rosselli

29 maggio-1 giugno

Allenamenti c/o M. Crisafulli

2 giugno

Ore 14.40 Volo Venezia-Vienna

Ore 17.25 Volo Vienna-Atene Trasferimento c/o Civitel Olympic Hotel, 2 Kifissias Avenue Pantanassis Str.

3 giugno

Ore 10.15-11.15 Allenamenti c/o Maroussi Saint Thomas Indoor Hall

Ore 19.30 Italia-Croazia

4 giugno

Ore 19.30 Grecia-Italia

5 giugno

Ore 13.35 Volo Atene-Vienna

Ore 17.35 Volo Vienna-Venezia

6 giugno

Riposo

7 giugno

Ore 16.00 Raduno a Pordenone

Ore 18.00-21.00 Allenamento

8 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

9 giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

10 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamento

11 giugno

Ore 11.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Germania

12 giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

13 giugno

Ore 11.15 Volo Venezia-Roma

Ore 16.00 Volo Roma-Tel Aviv e trasferimento c/o Hotel Dan Panorama, Kaufmann St. 10

14 giugno

Ore 13.30-14.50 Allenamento c/o Shlomo Arena

Ore 19.30-20.50 Allenamento

15 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 14.00 Italia-Repubblica Ceca

16 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 14.30 Israele-Italia

17 giugno

Ore 15.00-16.20 Allenamenti

Ore 21.00-22.20 Allenamenti

18 giugno

Ore 9.00-9.50 Allenamento

Ore 14.15 Belgio-Italia

19 giugno

Eventuale spareggio

20 giugno

Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno

Quarti di finale

24 giugno

Semifinali

25 giugno

Finali

26 giugno

Trasferimento in Italia e fine raduno