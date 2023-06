A testa alta. Le azzurre sfiorano l’impresa, spaventano il Belgio e vanno a un passo dal compiere l’impresa. Dopo un primo tempo a inseguire, esce meglio la squadra di Lardo dall’intervallo che a dieci dal termine è in perfetta parità. Ultima frazione che vede Keys, Verona e Cubaj firmare addirittura il sorpasso (56-60) in avvio, ma al Belgio basta un timeout per ritrovare la retta via e spinto da Meesseman e una straordinaria Vanloo ribalta la contesa. Il Belgio s’impone 72-64.

