EuroBasketWomen – Riscatto Italia, sconfitto Israele con una super Zandalasini

ISRAELE ITALIA 68 88

Immediata e convincente la reazione della Nazionale Femminile all’Europeo di Tel Aviv: dopo l’esordio negativo contro la Repubblica Ceca, le Azzurre hanno battuto Israele (88-68) al termine di una partita presa in controllo già dai primi minuti.

La miglior marcatrice della partita è stata Cecilia Zandalasini con 33 punti, suo High in Azzurro e miglior prestazione assoluta di una Azzurra in un Campionato Europeo. Il precedente record di 25 punti risaliva al 24 giugno 2017 contro la Lettonia, a Praga in occasione di Women’s EuroBasket. In doppia cifra anche Laura Spreafico a quota 16.

Domani giorno di riposo, domenica 18 giugno ultimo impegno del girone contro il Belgio (ore 14.15, diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport), che oggi ha battuto nettamente (84-41) anche la Repubblica Ceca ed è capolista solitaria del girone.

In ogni caso le Azzurre non possono chiudere al quarto posto, il piazzamento verrà deciso dalle partite di domenica.

Il commento di Lino Lardo: “Dopo la brutta sconfitta di ieri avevamo tanta pressione sulle nostre spalle, sono contento di come la squadra abbia reagito in un momento così delicato: abbiamo mosso bene la palla e mantenuta la giusta intensità difensiva dal primo minuto, col passare dei minuti sono migliorate anche le percentuali al tiro da 3 e così abbiamo scavato un solco già nel primo tempo. I complimenti vanno a tutta la squadra ma non posso non citare la prestazione di Zandalasini, che ha fatto canestri decisivi nel momento del break e si è spesa in difesa. Tra 48 ore il Belgio e poi vedremo l’accoppiamento dello spareggio, vogliamo che questo Europeo duri ancora a lungo”.

Santucci, Spreafico, Zandalasini, Keys, Andrè è il quintetto scelto da coach Lardo e il primo quarto è scintillante per le Azzurre quanto a produzione offensiva. Tre i giochi da 4 punti (Santucci, Zandalasini, Spreafico) e 30 il fatturato complessivo: il primo tentativo di fuga (17-7) viene contenuto, poi l’Italia scappa via ancora sul finale del primo quarto (30-18).

Il vantaggio si stabilizza intorno ai 10-12 punti nel secondo quarto, quando Israele prova ad alzare il ritmo ma trova un’Italia che le nega la specialità della casa, ovvero il tiro da tre (2/8 dopo 20′): le Azzurre controllano il punteggio ma non chiudono la partita, le due triple di Zandalasini ci regalano però il massimo vantaggio (+16) col quale si va all’intervallo lungo (47-31).

Il margine tra le due squadre si è ampliato col passare dei minuti, il piazzato di Bestagno a 7′ dalla fine è valso il +27 (76-49) e nonostante i coraggiosi tentativi di Israele di tornare a contatto le Azzurre hanno controllato senza problemi fino all’ultima sirena.

L’eventuale spareggio al termine della prima fase (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale.

Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Israele-Italia 68-88 (18-30; 13-17; 14-20; 23-21)

Israele: Baron* 11 (1/6, 1/4), Rotberg 11 (1/5, 0/1), Cohen* 15 (3/6, 1/2), Eisner, Karsh ne, Garzon Y.* 15 (3/5, 3/4), Garzon L. (0/1, 0/1), Zipel (0/2 da 3), Sahar ne, Raber* 3 (1/6, 0/1), Vaturi ne, Simms* 13 (4/8, 0/2). All. Drucker.

Italia: Keys* 4 (0/1), Villa ne, Bestagno 7 (1/2, 1/1), Verona 4 (2/5, 0/2), Zandalasini* 33 (7/9, 5/7), Pan 2 (1/1, 0/2), Trucco 1 (0/1), Cubaj 2 (1/3), Santucci* 9 (0/5, 2/3), Fassina (0/2), Andrè* 10 (5/6), Spreafico* 16 (0/3, 5/10). All. Lardo

Arbitri: Kerem Baki (Turchia), Sinem Tetik (Turchia), Viola Gyorgyi (Romania).

T2P: Israele 13/37; Italia 17/38. T3P: Israele 5/17; Italia 13/25. TL: Israele 27/33; Italia 17/20. Rimbalzi: Israele 32; Italia 40. Assist: Israele 14; Italia 20. Palle recuperate: Israele 10; Italia 13. Palle perse: Israele 19; Italia 17. Falli: Israele 18; Italia 24

fip.it