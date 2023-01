EuroCup, 11ª giornata: Brown irreale, sfiora la tripla doppia per Hapoel! Guy trascina la Joventut Badalona nel big match con Bursaspor

By

Procede spedita la stagione di EuroCup. Nel girone A, la Reyer cade nel big match contro JL Bourg in terra francese di fronte ad un Floyd onfire. Spettacolo tra Joventut e Bursaspor a Badalona dove a vincere sono gli spagnoli al fotofinish con un super Guy. Ennesima debacle per il Cedevita, brutta copia della squadra temibile vista la scorsa stagione. A valanga Turk Telekom nel gruppo B, dove i turchi sono leggermente dietro ad una Gran Canaria che continua a vincere e convincere. Cade Paris in Israele senza il suo top scorer Allman. Hapoel trascinato da un irreale Brown che chiude con 17 punti, 16 assist e 8 rimbalzi.

GRUPPO A:

JL BOURG – REYER VENEZIA 86-79 (Floyd 24, Palmer 17, Willis 23, Granger 12)

JOVENTUT BADALONA – BURSASPOR 83-82 (Guy 25, Tomic 21, Bitim 17, Needham 16)

PROMETEY – GERMANI BRESCIA 79-72 (Kennedy 17, Sanon 17, Della Valle 20, Massinburg 16)

RATIOPHARM ULM – LIETKABELIS 78-69 (Matheus 21, Caboclo 12, Morris 16, Fuchs 10)

CEDEVITA OLIMPIJA – CLUJ-NAPOCA 80-88 (Ferrell 27, Gnjidic 13, Jones 14, Shepherd 14)

GRUPPO B:

TURK TELEKOM ANKARA – HAMBURG 98-74 (Bouteille 23, Grant 18, Polite 16, McCullum 15)

BUDUCNOST – SLASK WROCLAW 82-71 (O’Brien 14, Bell-Haynes 13, Kolenda 23, Dziewa 11)

HAPOEL TEL-AVIV – PARIS BASKETBALL 95-79 (Brown 17, McRae 17, Kamagate 17, Wallace 15)

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – LONDON LIONS 70-84 (Atkins 13, Spagnolo 13, Dekker 23, Koufos 14)

GRAN CANARIA – PROMITHEAS 91-72 (Inglis 18, Benite 13, Kulboka 13, Cowan 12)

Clicca qui per la classifica aggiornata.