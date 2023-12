EuroCup, 13ª giornata: JL Bourg, che colpaccio! KO Gran Canaria. Continua a correre Paris, a valanga Hapoel, Aris e Besiktas

Altra giornata di EuroCup. Cade una big, Gran Canaria nella partita ad alta quota contro JL Bourg dove non bastano 40 minuti per decretare un vincitore. I francesi vincono al supplementare grazie ad una super prestazione del duo Mike – Brown. Lo scontro tra grandi metropoli va a Paris, che batte nettamente London continuando il suo periodo di forma super. MVP Hifi che flirta con il trentello ed è ispiratissimo. KO a sorpresa per Ulm che cede ai colpi di un super Wallace, trascinatore di Ankara con 31 punti. A valanga Hapoel, Aris e Besiktas. “Suicidio” di Buducnost che butta via un comodo vantaggio oltre la doppia cifra e subisce la rimonta di Cluj-Napoca.

RISULTATI:

JL BOURG – GRAN CANARIA 92-84 DTS (Mike 22, Brown 17, Slaughter 23, Brussino 15)

RATIOPHARM ULM – TURK TELEKOM ANKARA 79-85 (Williams 26, Klepeisz 14, Wallace 31, Enoch 14)

JOVENTUT BADALONA – REYER VENEZIA

PARIS BASKETBALL – LONDON LIONS 94-77 (Hifi 26, Malcolm 13, Morgan 18, Nelson 15)

BESIKTAS – BC WOLVES 72-59 (Delgado 16, Mitchell 15, Thurman 15, Brooks 10)

PROMETEY – CEDEVITA OLIMPIJA 105-100 (Clavell 17, Odiase 17, Blazic 26, Cobbs 23)

HAPOEL TEL-AVIV – HAMBURG 118-101 (Timor 21, Alexander 18, Dziewa 23, King 17)

ARIS – SLASK WROCLAW 93-71 (Toliopoulos 18, Blumbergs 17, Gravett 25, Bryant 16)

BUDUCNOST – CLUJ-NAPOCA 77-79 (Paul 13, Popovic 13, Patrick 16, Stipanovic 16)

TRENTO – LIETKABELIS

Classifica aggiornata EuroCup.