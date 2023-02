EuroCup, 13ª giornata: Prometey batte Joventut e vola in testa! No problem Turk Telekom, Buducnost e Gran Canaria

La 13ª giornata di EuroCup non risparmia sorprese. Nel gruppo A vola in testa alla classifica Prometey che batte Joventut Badalona e vola in testa alla classifica grazie al duo Kennedy-Sanon. Cade ancora Bursaspor, in un momento di crisi soprattutto in Europa, contro un Ulm di un dominante Caboclo da 33 punti. Nel gruppo B poche sorprese dove vincono e convincono le big, Turk Telekom Ankara e Gran Canaria. Thomasson e Kulboka trascinano Promitheas in Germania in una partita dall’alto punteggio.

GRUPPO A:

CLUJ-NAPOCA – LIETKABELIS 75-77 (Gordic 17, Meindl 14, Orelik 20, Kullamae 13)

JL BOURG – GERMANI BRESCIA 66-74 (Floyd 12, Massenat 8, Gabriel 19, Della Valle 16)

PROMETEY – JOVENTUT BADALONA 95-90 (Kennedy 23, Sanon 19, Guy 16, Ellenson 14)

ULM – BURSASPOR 92-86 (Caboclo 33, Paul 19, Needham 22, Auguste 13)

CEDEVITA OLIMPIJA – REYER VENEZIA 77-73 (Ferrell 20, Adams 16, Granger 19, Watt 12)

GRUPPO B:

TURK TELEKOM ANKARA – SLASK WROCLAW 76-63 (Bouteille 18, Taylor 14, Morgan 17, Niziol 12)

HAMBURG – PROMITHEAS 103-105 (Childs 26, Polite 19, Thomasson 19, Kulboka 18)

BUDUCNOST – LONDON LIONS 78-68 (Green 16, Bell-Haynes 14, Dekker 27, Soko 11)

TRENTO – HAPOEL TEL-AVIV 60-78 (Atkins 15, Flaccadori 14, Onuaku 22, McRae 15)

GRAN CANARIA – PARIS 118-99 (Mutaf 22, Balcerowski 20, Simms 22, Wallace 19)

Classifica EuroCup aggiornata, clicca qui.