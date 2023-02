EuroCup, 14ª giornata: Hapoel Tel-Aviv super, battuto Gran Canaria! Che rimonta Joventut Badalona, OK Prometey

Serate di verdetti in EuroCup dove ci sono squadre che continuano a staccare passa per i temibili Playoffs, che ricordiamo saranno tutte partite secche, win or go home. London Lions, Bourg e Joventut volano ai Playoffs grazie ai risultati di questa giornata. I catalani sono autori di una super rimonta che vale la vittoria su un mai domo Ulm. A valanga Prometey, sempre più certezza e non sorpresa di questa competizione. Nel gruppo B a valanga il Promitheas, vincente su Slask grazie ad un super Thomasson. London Lions e Paris senza nessun problema di fronte alle mura casalinghe mentre fa paura l’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani dominano Gran Canaria in una super partita nettamente vinta.

GRUPPO A:

JOVENTUT BADALONA – ULM RATIOPHARM 82-76 (Parra 22, Tomic 16, Matheus 16, Paul 12)

BURSASPOR – JL BOURG RINVIATA

LIETKABELIS – REYER VENEZIA 87-84 (Morris 28, Goloman 14, Watt 19, Granger 15)

PROMETEY – CEDEVITA OLIMPIJA 94-68 (Stephens 28, Agada 16, Omic 16, Ferrell 10)

GERMANI BRESCIA – CLUJ-NAPOCA 103-84 (Della Valle 22, Gabriel 20, Shepherd 17, Jones 14)

GRUPPO B:

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – TURK TELEKOM ANKARA 72-80 (Flaccadori 18, Forray 18, Grant 26, Bouteille 12)

PROMITHEAS – SLASK WROCLAW 90-66 (Thomasson 20, Dangubic 15, Dziewa 19, Kolenda 10)

HAPOEL TEL-AVIV – GRAN CANARIA 92-70 (McRae 25, Munford 19, Shurna 16, Balcerowski 12)

LONDON LIONS – HAMBURG 83-66 (Koufos 17, Dekker 15, Childs 14, McCullum 10)

PARIS BASKETBALL – BUDUCNOST 103-87 (Begarin 26, Simms 15, Green 26, O’Brien 14)

