EuroCup, 17ª giornata: Gran Canaria a valanga. Cowan mostruoso con 38 punti per Promitheas

Penultima giornata di Regular Season in EuroCup, prima dei “tremendi” Playoffs stile March Madness dove le partite saranno secche. Importantissimo quindi il fattore campo, dove nel gruppo B sarà sicuramente per Gran Canaria e la loro intera durata, già sicura del primo posto matematico. Nel gruppo A, decima vittoria nelle ultime 10 per Prometey che arriva ai Playoffs in grandissima forma, seguita da Badalona vincente a Venezia. Preziose vittorie per Ulm, Promitheas, Hapoel Tel-Aviv e Turk Telekom Ankara.

GRUPPO A:

BRESCIA – CEDEVITA OLIMPIJA 84-82 (Adams 19, Ferrell 18, Gabriel 13, Odiase 12)

LIETKABELIS – BURSASPOR 88-85 (Morris 21, Kullamae 12, Needham 21, Bitim 15)

CLUJ-NAPOCA – PROMETEY 87-96 (Cate 17, Stipanovic 14, Agada 21, Kennedy 15)

JL BOURG – ULM 78-85 (Palmer 22, Mike 12, Caboclo 16, Jallow 16)

REYER VENEZIA – JOVENTUT BADALONA 74-80 (Watt 20, Granger 10, Ellenson 18, Tomic 16)

GRUPPO B:

HAMBURG – TRENTO 89-87 (Polite 27, Childs 18, Spagnolo 21, Crawford 16)

BUDUCNOST – GRAN CANARIA 69-94 (Green 25, O’Brien 9, Salvo 16, Shurna 16)

PROMITHEAS – PARIS 84-81 (Cowan 38, Kulboka 9, Wallace 24, Denis 15)

SLASK WROCLAW – HAPOEL TEL-AVIV 76-87 (Martin 21, Parakhouski 12, McRae 17, Brown 15)

LONDON LIONS – TURK TELEKOM 84-89 (Dekker 25, Oni 21, Bouteille 21, Jones 16)

