EuroCup, 6ª giornata: Paris spettacolo, 114 punti segnati e Hapoel KO. London colpaccio a Badalona, OK Besiktas e Gran Canaria

Paris continua a vincere in EuroCup, portando il proprio record a 6 vittorie e 0 sconfitte, indipendentemente dai rumors che li vogliono già in EuroLega la prossima stagione. Paris segna 114 punti di fronte ad un avversario di notevole valore come l’Hapoel Tel-Aviv, trascinata da Malcolm, Ward e la doppia doppia di TJ Shorts. L’altra grande capitale, London, vince in un campo ostico quello di Badalona grazie ai 21 di Olaseni. Corrono anche Besiktas, Gran Canaria e Wolves mentre cade a sorpresa JL Bourg in casa del Lietkabelis.

RISULTATI:

LIETKABELIS – JL BOURG 100-96 (Sirvydis 27, Orelik 18, Risacher 18, Brown 16)

VENEZIA – CEDEVITA

BC WOLVES – PROMETEY 85-71 (Sulaimon 30, Mekowulu 15, Keene 17, Agada 10)

BESIKTAS – HAMBURG 90-78 (Delgado 16, Needham 15, Dziewa 21, King 14)

CLUJ-NAPOCA – ULM 86-75 (Seeley 21, Guzman 16, Williams 17, Nunez 14)

TURK TELEKOM ANKARA – GRAN CANARIA 69-82 (Adams 15, Enoch 14, Landesberg 20, Prkacin 9)

BUDUCNOST – ARIS 63-65 (Makoundou 20, Williams 10, Gallinat 15, Bankston 14)

SLASK WROCLAW – TRENTO

JOVENTUT BADALONA – LONDON LIONS 76-87 (Andrews 20, Thomas 17, Olaseni 21, Morgan 15)

PARIS – HAPOEL TEL-AVIV 114-87 (Malcolm 23, Ward 20, Hoard 20, Ginat 15)

Classifica EuroCup