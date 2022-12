EuroCup, 7ª giornata: Crolla Badalona a Cluj-Napoca! Continuano a vincere London Lions e Paris, a Gran Canaria il big match con Ankara

Settima giornata di EuroCup agli archivi. Nel gruppo A vince la capolista JL Bourg, soffrendo non poco contro gli ucraini del Prometey e vincendo all’overtime trascinata da un Palmer versione MVP. Finalmente vince e convince il Cedevita dominando uno spento Ulm. Cade invece a sorpresa la Joventut Badalona che fatica tanto a trovare costanza in questa EuroCup e crolla in Romania subendo 98 punti dal Cluj. Nel girone B continuano a vincere le cenerentole della competizione, London Lions e Paris Basketball entrambe vincenti con autorità in trasferta. Gran Canaria vince in Turchia nel big match di giornata espugnando Ankara con una grande prestazione. Hamburg vincente su Hapoel Tel-Aviv col duo Childs – Meisner sugli scudi.

GRUPPO A:

JL BOURG – PROMETEY 92-85 (Palmer 23, Massenat 17, Sanon 18, Balvin 16)

CEDEVITA OLIMPIJA – ULM 108-78 (Alibegovic 18, Adams 16, Klepeisz 16, Jallow 13)

REYER VENEZIA – BURSASPOR 78-65 (Willis 19, Watt 18, Bitim 24, Clemmons 12)

LIETKABELIS – GERMANI BRESCIA 79-70 (Morris 13, Maldunas 12, Della Valle 14, Massinburg 14)

CLUJ-NAPOCA – JOVENTUT BADALONA 98-82 (Meindl 21, Guzman 19, Feliz 20, Ribas 20)

GRUPPO B:

PROMITHEAS PATRAS – LONDON LIONS 67-77 (Kulboka 18, Simpson 16, Dekker 20, Hruban 14)

TURK TELEKOM ANKARA – GRAN CANARIA 81-88 (Taylor 28, Yilmaz 12, Benite 21, Inglis 14)

BUDUCNOST VOLI PODGORICA – AQUILA BASKET TRENTO 73-58 (Jagodic-Kuridza 20, Drobnjak 15, Atkins 16, Lockett 14)

HAMBURG – HAPOEL TEL-AVIV 98-91 (Childs 20, Meisner 18, Ginat 24, Munford 19)

SLASK WROCLAW – PARIS BASKETBALL 69-77 (Ramljak 12, Dziewa 10, Allman 26, Gegic 17).

