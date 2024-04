EuroCup, Finale – G1: Paris domina e non stecca gara 1! JL Bourg nettamente KO

Paris e JL Bourg si giocano l’accesso alla prossima EuroLeague con la finalissima di EuroCup, al primo atto questa sera. TJ Shorts premiato oggi come MVP della competizione.

QUINTETTO PARIS: Shorts, Herrera, Ward, Jantunen, Kratzer.

QUINTETTO JL BOURG: Lewis, Morgan, Mike, Risacher, Kokila.

Paris spinge subito sul pedale dell’acceleratore e già dai primi minuti segna a ripetizione, come ci ha già abituato in questa stagione, con JL Bourg che soffre decisamente. TJ Shorts, fresco MVP della EuroCup, illumina subito la Adidas Arena con punti e assist per i parigini, già in doppia cifra di vantaggio dopo 10 minuti. Nel secondo quarto è ancora più forte la prestazione del Paris. Ben 30 punti segnati per un vantaggio già importantissimo. JL Bourg soffre tantissimo con il duo Lewis-Risacher unici a salvarsi in un primo tempo durissimo.

⚠️68.4% in 2FG⚠️@ParisBasketball had an almost perfect half and scored 13/19 2-pointers shots👀



Check them all here👇#RoadToGreatness pic.twitter.com/XmFtHzcjxr — BKT EuroCup (@EuroCup) April 9, 2024

Nel secondo tempo diminuisce l’efficienza offensiva del Paris, ma resta sempre in netto controllo forte del grande vantaggio accumulato nel primo tempo. TJ Shorts, Hifi e Herrera sono i migliori per un Paris che ha però in tutto il roster grande efficienza sui due lati del campo. Gli ultimi 10 minuti servono solo a limitare i danni per un JL Bourg che ha dimostrato di non essere al livello dei rivali, almeno in questa gara 1.

Match point fra 3 giorni per Paris che con una vittoria otterrebbe l’EuroCup e l’accesso alla prossima EuroLeague.

PARIS BASKETBALL – JL BOURG 77-64 (23-11, 31-20, 11-12, 12-21)

MVP BasketInside: TJ Shorts

PARIS: Shorts 15, Hifi 13, Herrera 11, Simon 9, Kratzer 7, Ngouama 7, Malcolm 6, Kessens 4, Jantunen 3, Sy 2, Ward.

JL BOURG: Risacher 11, Lewis 10, Brown 9, Julien 9, Mike 9, Benitez 5, Massa 4, Kokila 3, Morgan 2, Rowland 2, Salash.