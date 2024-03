EuroCup, Ottavi di Finale: miracolo Besiktas, eliminato Gran Canaria! Dominio Prometey e London Lions

Ottavi di Finale di EuroCup, partita secca, win or go home.

PROMETEY* – ARIS 95-67 (28-17, 23-15, 23-18, 21-17)

Nessun problema per Prometey che domina un Aris mai in partita. 19 punti di vantaggio già all’intervallo per gli ucraini i quali hanno in totale 5 giocatori in doppia cifra. Top scorer Agada, Clavell e Tkachenko a dimostrazioni di quanto equilibrio e distribuzione per un Prometey che regola la pratica Aris in scioltezza. Non basta il duo Harrell – Toliopoulos per i greci i quali salutano la competizione. Prometey affronterà JL Bourg in gara secca ai quarti di finale, in terra francese.

PROMETEY: Agada 16, Clavell 16, Tkachenko 16, March 15, Balvin 12, Odiase 7, Kennedy 6, Sanon 5, Lukashov 2, Bobrov, Lypovyy.

ARIS: Harrell 20, Toliopoulos 13, Bankston 6, Sanogo 6, Blumbergs 5, Bochoridis 5, De Sousa 5, Stark 4, Katsivelis 3, Kalogiros, Persidis, Slaftsakis.

LONDON LIONS* – TURK TELEKOM 100-77 (32-23, 28-21, 20-17, 20-16)

Come per Prometey, London Lions non ha nessun problema per regolare un Turk Telekom Ankara lontano parente di quello che ha raggiunto la finale assoluta lo scorso anno. Nonostante un Wallace super, i turchi subiscono un passivo di 23 punti da una London Lions praticamente perfetta sui due lati del campo. Anche qui cinque giocatori in doppia cifra per la squadra di casa nonostante un Dekker non al top in questa serata. Gli inglesi andranno a giocare in casa del Cluj-Napoca per giocarsi la semifinale e mantenere vivo il sogno EuroLeague.

LONDON LIONS: Nwaba 19, Olaseni 18, Morgan 16, Sharma 12, Taylor 10, Dekker 6, Grantham 6, Nelson 6, Philip 5, Morgan 2, Queeley.

TURK TELEKOM ANKARA: Wallace 25, Palmer 16, Enoch 12, Saybir 10, Ulubay 5, Brown 3, Jones 2, Sav 2, Ulusoy 2, Guler.

GRAN CANARIA* – BESIKTAS 78-80 (22-14, 14-22, 21-18, 21-26)

Arriva dalle Isole Canarie la grande sorpresa di giornata. Il campione in carica, Gran Canaria, viene eliminato da un Besiktas eroico. Nel primo quarto e nell’ultimo quarto gli spagnoli provano a scappare ma i turchi non mollano mai e piazzano il parziale decisivo nel finale. Trema il Besiktas quando con lo 0 su 2 ai liberi di Simonovic concede l’ultima opportunità agli spagnoli ma la preghiera da metà campo non arriva al ferro. Impresa per il Besiktas che giocherà in Lituania contro l’Hapoel Tel-Aviv i quarti di finale di EuroCup in gara unica.

GRAN CANARIA: Lammers 14, Brussino 11, Happ 10, Albicy 8, Slaughter 8, Bassas 7, Landesberg 7, Pelos 6, Shurna 5, Salvo 2.

BESIKTAS: Mathews 14, Delgado 11, Allman 10, Simonovic 10, Needham 9, Arslan 8, Mitchell 8, Ugurlu 8, Konan 2, Durmaz.

⚫⚪ ÇEYREK FİNALDEYİZ! ⚫⚪



BKT EuroCup 8'li Final'de zafer bizim! 💪😎



Gran Canaria 78-80 Beşiktaş Emlakjet | Maç Sonucu



🦅 #BeşiktaşEmlakjet #PotanınKartalları pic.twitter.com/BGA3BjgQ1Y — Beşiktaş Emlakjet (@BJK_Basketbol) March 6, 2024

Qui i Quarti di Finale, in gara secca: