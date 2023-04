EuroCup, SF: Che partita tra Gran Canaria e Badalona! Albicy condanna la Penya che rischia una clamorosa rimonta finale

Gran Canaria e Joventut Badalona si giocano il secondo posto nella finale di EuroCup, dopo che nel pomeriggio Ankara aveva staccato il pass battendo Prometey.

QUINTETTO GRAN CANARIA: Albicy, Slaughter, Brussino, Shurna, Balcerowski.

QUINTETTO JOVENTUT BADALONA: Feliz, Busquets, Parra, Brodziansky, Tomic.

Tanto equilibrio e battaglia pura tra due squadre che si conoscono benissimo e che si sono già affrontate numerose volte negli ultimi anni in ACB. Nel primo tempo chiude avanti Gran Canaria, con gli uomini di Lakovic che trovano numerosi interpreti ma in particolare un Albicy onfire. Il francese, ben aiutato da Brussino e Benite, è la chiave del vantaggio di Gran Canaria.

Gran Canaria continua a giocare una buonissima pallacanestro e meritatamente è sempre avanti nel punteggio. I padroni di casa gestiscono molto bene sino ai minuti finali in cui avviene l’incredibile. Un pò per superficialità, un pò perché forse credevano di averla già vinta, Gran Canaria alza il piede dall’acceleratore e subisce una furiosa rimonta di Badalona. La Joventut ci crede sino alla fine, rimonta punto su punto con un Feliz che non ne vuole sapere di mollare ed ha addirittura la palla del possibile pareggio. Gran Canaria non spende fallo ma la preghiera di Guy si stampa sul ferro.

Sarà GRAN CANARIA – TURK TELEKOM ANKARA la finale di EuroCup, con un posto nella prossima Turkish Airlines EuroLeague in palio.

GRAN CANARIA – JOVENTUT BADALONA 89-86 (18-15, 24-28, 23-13, 24-30)

MVP BasketInside: A.Albicy

GRAN CANARIA: Albicy 17, Brussino 14, Benite 13, Inglis 11, Diop 9, Slaughter 9, Bassas 5, Shurna 5, Balcerowski 2, Salvo 2, Stevic 2.

JOVENTUT BADALONA: Feliz 21, Tomic 18, Brodziansky 15, Parra 12, Guy 9, Vives 7, Birgander 4, Busquets, Ventura.