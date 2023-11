EuroCup Women – La Reyer supera Pecs al Taliercio

UMANA REYER – NKA UNIVERSITAS PECS: 73-58

Parziali: 18-20; 35-34; 53-46

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 9, Gorini, Villa 15, Nicolodi, Pan 6, Meldere ne, Makurat 3, Cubaj 13, Fassina 4, Shepard 17, Kuier 6 All.Mazzon

NKA Universitas Pecs: Lacko 10, Smailbegovic 4, Tadic 3, Ratkai, Weninger 12, Simon 8, Olawuyi, Williams 11, Kiss 2, Meresz 8 All.Gorec

L’Umana Reyer conquista la dodicesima vittoria consecutiva vincendo 73-58 contro NKA Universitas Pecs rimanendo imbattuta in stagione. Grazie a questo successo le orogranata staccano il pass per i PlayOff Round 1 e si garantiscono il primo posto nel girone J essendo matematicamente qualificate. Tre leonesse in doppia cifra: Shepard top scorer del match e doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi, Villa a quota 15 punti e 8 assist e Cubaj 13 punti con il 55% dal campo.

Pecs arriva alla gara senza Wallace, mentre coach Mazzon può contare sul roster completo.

Inizio di partita difficile per le orogranata che subiscono un parziale di 8-2 con Pecs che trova un buon ritmo offensivo. L’Umana però reagisce e risponde tornando sotto 10-12 al 5′ con i canestri di Shepard. Le ospiti danno però un’altra spallata ampliando il vantaggio fino al 12-20 con Mazzon costretto al timeout. Il minuto di sospensione dà i suoi frutti: le leonesse rientrano in campo aggressive segnando un break di 6-0 che le riporta sotto 18-20 a fine primo quarto.

Ad inizio seconda frazione c’è il botta e risposta tra Meresz e Shepard che tocca la doppia cifra. Pecs continua a punire la difesa veneziana (22-27), ma Berkani e Cubaj accorciano le distanze fino al 31-32 al 17′. Kuier segna il primo vantaggio targato Reyer della gara, Smailbegovic risponde con la stessa moneta ed è poi il canestro di Cubaj a chiudere il primo tempo 35-34.

Il terzo quarto si apre all’insegna dell’equilibrio: le orogranata mettono in campo grande fisicità trovando punti preziosi nel pitturato con Shepard (43-39 al 24′). Pan segna quattro punti in fila per il 47-43, a Berkani viene fischiato un tecnico per flopping, ma Pecs ha già speso il bonus e la squadra di coach Mazzon ne approffita per chiudere avanti 53-46 al 30′.

Negli ultimi dieci minuti l’Umana trova il massimo vantaggio (63-49) aumentando i giri del motore e trovando in Villa la protagonista del momento. Pan e compagne amministrano il gap maturato fino alla fine del match vincendo 73-58.

reyer.it