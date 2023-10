EuroCup Women – Venezia vince nettamente sul campo di Pecs

NKA UNIVERSITAS PECS-UMANA REYER: 52-67

Parziali: 14-20; 27-36; 42-50

NKA Universitas Pecs: Laczko 3, Smailbegovic 2, Tadic 9, Ratkai ne, Weninger 4, Halmagyi ne, Olawuyi, Williams 10, Wallace 14, Kiss 3, Meresz 7 All.Gorec

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 9, Gorini, Villa 18, Nicolodi, Pan 3, Meldere 4, Makurat 6, Cubaj 4, Fassina 7, Kuier 16, Ivane ne All.Mazzon

L’Umana Reyer fa due su due in Eurocup Women vincendo in trasferta 52-67 contro NKA Universitas Pecs e trovando la quinta vittoria consecutiva. Le orogranata giocano una partita solida tenendo sempre la testa avanti e non permettendo mai alle padrone di casa di trovare la parità. Grande partita per Matilde Villa che chiude con 18 punti (75% al tiro), 3 rimbalzi, 2 assist e una palla recuperata. In doppia cifra anche Kuier con 16 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate.

Per l’Umana assente Jessica Shepard in attesa del recupero dall’infortunio alla caviglia.

La capitana Pan prende il posto di Berkani e parte in quintetto con Villa, Makurat, Nicolodi e Cubaj.

Ritmi alti e grande equilibrio nel primo frangente di partita, parità a quota 8 dopo cinque minuti dalla palla a due. Grazie ad un’ottima difesa l’Umana trova il primo strappo (9-16) guidata da un’ispirata Villa già in doppia cifra al 7′. Pecs prova a rientrare in partita, ma le orogranata tengono la testa avanti: 14-20 a fine primo quarto.

Il punteggio non si sblocca fino al 12′ quando Berkani trova il due su due dalla lunetta servendo poi Cubaj che appoggia comoda per il 16-24. La squadra di coach Mazzon continua ad avere in mano l’inerzia della gara trovando il vantaggio in doppia cifra con cinque punti consecutivi di Fassina (22-33 al 17′). Le padrone di casa rimangono in scia, 27-36 dopo venti minuti di gioco.

Al rientro dall’intervallo le due formazioni inizialmente segnano poco per poi interrompere il digiuno. Complice il momento di difficoltà della Reyer, le ungheresi riescono a riportarsi sotto (40-43), ma la reazione orogranata non si fa attendere con un parziale di 5-0 firmato Makurat e Villa. Wallace con il layup sigilla il punteggio sul 42-50 alla fine della terza frazione.

Continua la partita ad elastico, rincorre Pecs con Wallace a riportare sotto le sue che non riescono però a trovare il vantaggio. L’Umana non ci sta e alza i giri del motore trovando il massimo vantaggio della gara trascinata dai sette punti di fila di Kuier, 49-63. Nel finale di gara le orogranata amministrano lo scarto maturato. L’Umana Reyer vince in trasferta a Pecs 52-67.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà domenica 22 ottobre alle ore 18 al Palasport Taliercio contro Repower Sanga Milano.

